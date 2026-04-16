FCトゥエンテは、ダウダ・ヴァイドマンの世界級ゴールでアヤックスに勝利した。

木曜午後のアヤックス対FCトゥエンテの親善試合は、0－1でアウェイのトゥエンテが勝利。ダウダ・ヴァイドマンのミドルシュートが試合を決めた。

アヤックスはマーテン・パエスが欠場し、ポール・レバーソンが注目された。オスカル・ガルシア監督は若手のトゥエンテを相手に、キャプテンのオーウェン・ワインダルら控え選手を起用した。

ジョン・ファン・デン・ブロム監督は、GKサム・カルシースやルーカス・ヴェネゴール・オブ・ヘッセリンクなど5人の若手を起用した。ルーカスは元オランダ代表ヤン・ヴェネゴール・オブ・ヘッセリンクの息子だ。

試合開始直後からアヤックスのホーム「スポーツコンプレックス・デ・トゥーケスト」で主導権を握り、攻撃的なサッカーを展開。そのプレーはアヤックスよりずっと組織立っていた。

前半半ば、ギルヘルメ・マルティーニョ・ペイショトのシュートはポストを叩き、直後にもダーン・ロッツがポストに阻まれた。

前半終了間際にアヤックスもチャンスを作ったが、オスカー・グルーク、伊倉浩、マヘル・カリゾのシュートは枠を外れた。カリゾはハーフタイム前に負傷しながらも後半に復帰した。

退屈な展開が続いた後半、ユーリ・レゲールが1か月ぶりの復帰でチームに活を入れた。16歳のモハメド・アブダラも出場した。

82分、コーナーキックのこぼれ球をワイドマンが拾って豪快に決め、0-1。そのまま試合終了。

アヤックス先発：レヴェルソン、トミヤス、ボウマン、イタクラ、ワインダル、ステール、グルーク、ブニダ、カリゾ、ドルベルグ、エドヴァルセン。

FCトゥエンテの先発メンバー：カルシース、ペイショト、ブルンス、プロッパー、ティトゥラー、キョーロ、フェルシューレン、ヴァイドマン、ダーン・ロッツ、ヴェネゴール・オブ・ヘッセリンク、ピャカ。