FCトゥウェンテは木曜夜、カンファレンスリーグのプレーオフでFKカラバフと対戦する。ジョン・ファン・デン・ブロム監督はおなじみの顔ぶれを起用すると、Voetbalzoneが予想している。フロールシュ・フェステで行われるこの欧州での一戦は20:00キックオフで、ESPN 1で生中継される。

トゥッカーズでは、ラルス・ウネルシュタルが引き続きゴールマウスを守る。FCトゥウェンテの最終ラインは右からバルト・ファン・ローイ、ロビン・プロッパー、ルート・ナイスタット、アスケ・アデルゴーアで構成される。

中盤ではラミズ・ゼルーキがコントロール役を担い、その脇をダウダ・ヴァイトマンが支える。フランス人のヴァイトマンは今季好スタートを切っており、4試合で2ゴール2アシストを記録している。

トゥウェンテの中盤では、マルコ・ピアツァ、ダーン・ロッツ、ソンドレ・オルジャセーテルが前寄りの位置に入る。ヴァウト・ヴェグホルストは木曜夜、フロールシュ・フェステで最前線のストライカーを務める。

FCトゥウェンテは先週日曜、ホームでPECズヴォレを3-1で下し、自信を深めた。カラバフはその翌日、今季初戦でシャマフを同じく3-1で破っている。

FCトゥウェンテ予想スタメン：ウネルシュタル；ファン・ローイ、プロッパー、ナイスタット、アデルゴーア；ゼルーキ、ヴァイトマン；ピアツァ、ロッツ、オルジャセーテル；ヴェグホルスト。