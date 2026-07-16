「FCトゥエンテの元選手が数千万でアーセナルへ移籍」

移籍専門ジャーナリストのニコロ・シラ氏によると、クリストス・ツォリスはアーセナルと個人合意に達した。アーセナルはクラブ・ブルージュとギリシャ代表の24歳ウインガーに対し、まもなく数百万ユーロのオファーを提示する見込みだ。

シラ氏によると、ツォリスはアーセナルと5年契約を結ぶ見込みで、年俸は最大300万ユーロになるという。

transfermarktの市場価値は約4000万ユーロ。アーセナルが提示する金額は現時点では不明だ。

クラブ・ブルージュは2年前、フォルトゥナ・デュッセルドルフからツォリスを650万ユーロで獲得。当時獲得を主導したテクニカルディレクターのデヴィ・リゴーは、現在はフェイエノールトで働いている。

ツォリスは先週の土曜日、デ・クープで華麗なゴールを決めた。クラブ・ブルージュは最終的にフェイエノールトに1-3で敗れた。

なお、ツォリスがオランダでプレーしたのはこの1試合だけではない。2022年7月から2023年1月まで、彼はエールディヴィジのFCトゥウェンテに半年間レンタル移籍していた。

ブルージュでの公式戦出場は通算108試合で終わりそうで、その間に43ゴール45アシストを記録した。