Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Christos TzolisImago
Wessel Antes

翻訳者：

「FCトゥエンテの元選手が数千万でアーセナルへ移籍」

移籍情報
アーセナル
クラブ・ブルッヘ
ギリシャ
クリストス・ツォリス

移籍専門ジャーナリストのニコロ・シラ氏によると、クリストス・ツォリスはアーセナルと個人合意に達した。アーセナルはクラブ・ブルージュとギリシャ代表の24歳ウインガーに対し、まもなく数百万ユーロのオファーを提示する見込みだ。

シラ氏によると、ツォリスはアーセナルと5年契約を結ぶ見込みで、年俸は最大300万ユーロになるという。

transfermarktの市場価値は約4000万ユーロ。アーセナルが提示する金額は現時点では不明だ。

クラブ・ブルージュは2年前、フォルトゥナ・デュッセルドルフからツォリスを650万ユーロで獲得。当時獲得を主導したテクニカルディレクターのデヴィ・リゴーは、現在はフェイエノールトで働いている。

ツォリスは先週の土曜日、デ・クープで華麗なゴールを決めた。クラブ・ブルージュは最終的にフェイエノールトに1-3で敗れた。

なお、ツォリスがオランダでプレーしたのはこの1試合だけではない。2022年7月から2023年1月まで、彼はエールディヴィジのFCトゥウェンテに半年間レンタル移籍していた。

ブルージュでの公式戦出場は通算108試合で終わりそうで、その間に43ゴール45アシストを記録した。

広告

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー