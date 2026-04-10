FCトゥエンテが再び勝利し、フェイエノールトとNECを猛追している。

金曜日、FCトゥエンテはフレンド・ロテリー・エールディヴィジでFCヴォレンダムを2-1で下した。勝ち点は53に伸び、3位NECと並んだ。NECは日曜に2位フェイエノールトと対戦する。トゥエンテは7試合中6勝目。

開始2分以内にCKからラマーズのヘディングをナイスタッドが押し込み、ホームチームが先制。

リッキー・ファン・ヴォルフスウィンケルのヘディングがポストを叩いた場面では、アウェーチームは運よく難を逃れた。序盤のヴォレンダムは、2-0と早々にリードを広げようとするトゥエンテの猛攻に耐えるだけだった。

30分にはサム・ラマーズの好パスをクリスティアン・ヒリンソンがファーサイドに決め2-0。前半は安泰だった。

後半もトゥウェンテが攻勢を強める。ファン・デン・ベルトがロッツのパスで決定機を迎えるも枠外。その後もヴァン・ヴォルフスウィンケルのシュートはファン・オーヴェレンに阻まれた。ヴォレダムも反撃したが、得点は奪えなかった。

73分にはノルディン・ブカラに1－2とされ、GKラース・ウンナースタルの怒りを買う展開に。終盤は緊張感が漂った。

ヴォレンダムは試合終了まで引き分けを狙って戦い続けたが、及ばず。トゥエンテは貴重な3ポイントを獲得し、ヴォレンダムは依然として降格回避の戦いを続けなければならない。