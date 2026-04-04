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AMSTERDAM - (lr) AFC Ajax goalkeeper Maarten Paes and Anton Gaaei of AFC Ajax react as Sondre Orjasaeter of FC Twente, Bart van Rooij of FC Twente and Sam Lammers of FC Twente celebrate the 1-2 during the Dutch Eredivisie match between AFC Ajax and FC Twente at the Johan Cruijff ArenA on 4 April 2026 in Amsterdam, the Netherlands. OLAF KRAAK ANP Eredivisie 2025-2026 xVIxANPxSportx xxANPxIVx 555051439 originalFilename: 555051439.jpgImago
Jeroen van Poppel

翻訳者：

FCトゥエンテがヨハン・クライフ・アレナで実力通りの勝利を収め、アヤックスを順位で上回った

アヤックス 対 トゥウェンテ
アヤックス
トゥウェンテ
エールディビジ

アヤックスは土曜日の夜、フレンド・ロテリー・エールディヴィジでまたも痛手を負った。オスカル・ガルシア監督率いるチームはヨハン・クライフ・アレナで極めて精彩を欠き、FCトゥウェンテに1-2で敗れた。この敗戦により、アヤックスは5位に転落し、一方のトゥウェンテはアヤックスを抜き去った。

アヤックスでは、オリバー・エドヴァルセンが右ウイングとして意外な先発起用され、スティーブン・ベルグヒースは10番の位置についた。アヤックスのトップには、完全なコンディションではなかったカスパー・ドルベルグではなく、ウォウト・ウェグホルストが起用された。

キックオフから主導権を握ったのはFCトゥウェンテだった。開始4分でサム・ラマーズが最初のチャンスを迎えたが、そのシュートは精度を欠き、GKマーテン・パエスを脅かすには至らなかった。アヤックスは序盤、不安定な様子を見せ、アウェイチームのプレッシャーをかわしてボールを回すのに苦労した。

15分にはヨハン・クライフへの拍手が送られる感動的な瞬間があったが、ピッチ上のアヤックスは苦戦を強いられた。トゥエンテが優勢を保ち、その努力は18分に実を結んだ。ラミズ・ゼルキが素早い攻撃を仕留め、アウェイチームに0-1の先制点をもたらした。

アヤックスはなかなか攻め手を見出せなかったが、前半半ばになってようやく試合の流れをつかみ始めた。エドヴァルセンのクロスはワウト・ウェグホルストには届かなかったが、それは前兆に過ぎなかった。32分、ついにゴールが生まれた。ゴッツのパスを受けたウェグホルストが押し込み、数ヶ月続いた得点不振に終止符を打った。

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前半の残り時間は、両チームとも乱れた展開が続いた。アヤックスはビルドアップを掌握できず、トゥエンテも押し込むことができなかった。1-1のスコアで両チームはハーフタイムを迎えた。

ハーフタイム直後、トゥエンテは再び鋭さを発揮した。数分間でチームは2度の絶好機を迎えたが、ラマーズとダーン・ロッツのシュートがブロックされ、アヤックスは難を逃れた。その直後、マッツ・ロッツが放ったフリーキックは大きく枠を外れ、一方のアヤックスはほとんどチャンスを作れなかった。

終盤、両チームとも勝ち越し点を狙った。ベルグイスはグルークとの見事な連携からシュートを放ったが枠を外れ、モキオのミドルシュートも実を結ばなかった。後半も終盤に差し掛かった頃、トゥエンテがついに先制点を挙げた。

79分、ヴァン・ルーイが右サイドでボールを受けた。トゥエンテのDFはマークされず、内側に切り込んだ。左足で見事なカーブをかけてゴールを決め、1-2とした。アヤックスは終盤に反撃の糸口を見出せず、その結果、アムステルダムのチームは順位表で直接のライバルに逆転を許すこととなった。

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