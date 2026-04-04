FCトゥエンテがヨハン・クライフ・アレナで実力通りの勝利を収め、アヤックスを順位で上回った

アヤックスは土曜日の夜、フレンド・ロテリー・エールディヴィジでまたも痛手を負った。オスカル・ガルシア監督率いるチームはヨハン・クライフ・アレナで極めて精彩を欠き、FCトゥウェンテに1-2で敗れた。この敗戦により、アヤックスは5位に転落し、一方のトゥウェンテはアヤックスを抜き去った。

アヤックスでは、オリバー・エドヴァルセンが右ウイングとして意外な先発起用され、スティーブン・ベルグヒースは10番の位置についた。アヤックスのトップには、完全なコンディションではなかったカスパー・ドルベルグではなく、ウォウト・ウェグホルストが起用された。

キックオフから主導権を握ったのはFCトゥウェンテだった。開始4分でサム・ラマーズが最初のチャンスを迎えたが、そのシュートは精度を欠き、GKマーテン・パエスを脅かすには至らなかった。アヤックスは序盤、不安定な様子を見せ、アウェイチームのプレッシャーをかわしてボールを回すのに苦労した。

15分にはヨハン・クライフへの拍手が送られる感動的な瞬間があったが、ピッチ上のアヤックスは苦戦を強いられた。トゥエンテが優勢を保ち、その努力は18分に実を結んだ。ラミズ・ゼルキが素早い攻撃を仕留め、アウェイチームに0-1の先制点をもたらした。

アヤックスはなかなか攻め手を見出せなかったが、前半半ばになってようやく試合の流れをつかみ始めた。エドヴァルセンのクロスはワウト・ウェグホルストには届かなかったが、それは前兆に過ぎなかった。32分、ついにゴールが生まれた。ゴッツのパスを受けたウェグホルストが押し込み、数ヶ月続いた得点不振に終止符を打った。

前半の残り時間は、両チームとも乱れた展開が続いた。アヤックスはビルドアップを掌握できず、トゥエンテも押し込むことができなかった。1-1のスコアで両チームはハーフタイムを迎えた。

ハーフタイム直後、トゥエンテは再び鋭さを発揮した。数分間でチームは2度の絶好機を迎えたが、ラマーズとダーン・ロッツのシュートがブロックされ、アヤックスは難を逃れた。その直後、マッツ・ロッツが放ったフリーキックは大きく枠を外れ、一方のアヤックスはほとんどチャンスを作れなかった。

終盤、両チームとも勝ち越し点を狙った。ベルグイスはグルークとの見事な連携からシュートを放ったが枠を外れ、モキオのミドルシュートも実を結ばなかった。後半も終盤に差し掛かった頃、トゥエンテがついに先制点を挙げた。

79分、ヴァン・ルーイが右サイドでボールを受けた。トゥエンテのDFはマークされず、内側に切り込んだ。左足で見事なカーブをかけてゴールを決め、1-2とした。アヤックスは終盤に反撃の糸口を見出せず、その結果、アムステルダムのチームは順位表で直接のライバルに逆転を許すこととなった。