FCトゥウェンテは、カンファレンスリーグのリーグフェーズ第3節を終えても全勝を維持した。FCパフォスに先制を許したものの、反撃して3-1で勝利。ルート・ナイスタントが同点ゴールを決め、相手が10人になった後、ソンドレ・オルヤセーテルとダウダ・ヴァイドマンの得点で勝ち点3を手にした。

先週末のエクセルシオール戦（1-9）ほど圧倒的な内容にするのは、ほぼ不可能だった。実際、パフォスはトゥウェンテに対し、キプロス勢のペナルティーエリア周辺でほとんどスペースを与えなかった。カウンターにも警戒が必要で、先制点を防ぐにはダーン・ロッツの的確な対応が欠かせなかった。

それでも5分後、ほとんど何の前触れもなく失点した。パフォスの電光石火のカウンターから、ペナルティーエリア外でレレに時間とスペースを与えすぎると、ブラジル人選手の強烈なシュートがゴールの遠いサイドに決まった。得点を祝うレレにはビールが浴びせられ、挑発行為をしたとみなされてイエローカードも提示された。

後半、トゥウェンテは調子を上げたものの、相手の術中にはまるにはロビン・プロッパーの見事な対応が必要だった。その直後、ついに同点ゴールが生まれる。ヴァイドマンのFKは、走り込んできたナイスタットの頭にぴたりと合い、力強いヘディングシュートがネットを揺らした。

見応えのある後半、ほどなくしてドロメルがレレのシュートに猫のような反射で反応し、チームを救った。一方、レレにとっては決して良い時間帯ではなかった。その直後、カウンターを止めようとして相手を倒し、2枚目のイエローカードで退場となった。

トゥウェンテは攻勢を強め、ラドスワフ・マイェツキに向けて何本もシュートを放った。安定したプレーを見せるマイェツキは、距離のある位置からのシュートにも不意を突かれなかった。しかし、ファン・デン・ブロム監督率いるチームが残り15分で2-1とするのを、ポーランド人GKも防げなかった。ユネス・タハのパスで抜け出したオルヤセーテルが、落ち着いて決めた。

重圧から解放されたトゥウェンテは、その後まもなく試合を決定づけた。途中出場のトーマス・ファン・デン・ベルトのシュートはブロックされたが、再び足元にこぼれたボールをフリーのヴァイドマンへ送る。ヴァイドマンが難なく流し込み、スコアは3-1となった。