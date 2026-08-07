プレシーズンは終盤に差しかかり、最初の公式戦も消化され、移籍市場も活発に動いている。エールディビジの新シーズンはいよいよ目前だ。今週はシーズンプレビューの連載として、エールディビジ全18クラブを徹底的に掘り下げていく。この記事ではFCトゥウェンテに焦点を当てる。移籍市場での夏の動きを分析し、ジョン・ファン・デン・ブロムの戦い方を掘り下げ、エールディビジでサプライズの一人へと成長し得る選手を挙げ、新シーズンに向けたいくつかの（大胆な）予想も行う。

FCトゥウェンテはこの夏、新たな章をスタートさせた。新テクニカルディレクターにエリック・テン・ハフを迎えたクラブは、昨季の成功の土台を手放すことなく、新たな路線を選択している。陣容は大部分が維持された一方で、重要なポジションにはワウト・ウェグホルスト、ラミズ・ゼルーキ、ヨエル・ドロメルといった経験豊富な選手たちが加わった。大きな焦点は、こうした新たなピースがどれだけ早くかみ合うかという点だ。

昨季の振り返り

FCトゥウェンテは力強いエールディビジのシーズンを振り返ることができる。リーグ戦序盤は苦しんだものの、トゥッカーズは見事に立て直し、最終的には非常に立派な4位でシーズンを終えた。

とりわけ印象的だったのは、その内容だ。ジョン・ファン・デン・ブロムの下でFCトゥウェンテは丁寧かつ攻撃的なサッカーを披露しながら、同時にエールディビジ屈指の守備力を誇るチームへと成長した。これより失点の少ないクラブは一つもなかった。その一方で、なお改善の余地がある部分も明らかになった。ボール支配率が高く、多くのチャンスを生み出しながらも、FCトゥウェンテはその優位性を常に得点や勝利へ結びつけられたわけではなかった。

加入と退団

エリック・テン・ハフがテクニカルディレクターとして迎えた最初の移籍市場の夏は、FCトゥウェンテがどの方向を目指しているのかをすぐに示している。トゥッカーズは複数の見慣れた顔ぶれと別れたものの、チームの核は大部分が維持された。左サイドバックのマッツ・ロツは、約1600万ユーロという記録的な金額でTSGホッフェンハイムへ移籍。さらにクラブの象徴的存在であるリッキー・ファン・ウォルフスウィンケルが現役生活に終止符を打ち、バス・カイパース、アレク・ファン・ホーレンベーク、プシェミスワフ・ティトニらも退団した。

一方で、目を引く補強もいくつかあった。最大の目玉は間違いなくウェグホルストだ。53試合出場の代表歴を持つこのFWはテン・ハフにとってまさに理想的な補強候補であり、FCトゥウェンテが試合の主導権をより頻繁に得点と勝利へと結びつけるための存在として期待されている。さらに、ゼルーキの完全復帰も大きな戦力アップと見なしていい。アルジェリア人MFはクラブを誰よりもよく知っており、レンタルでプレーした昨季にもすでに大きな価値を証明していた。

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アスケ・アデルガードはマッツ・ロツの退団の穴を埋める役割を担い、ヨエル・ドロメルはブレイクを果たしたクラブに5年ぶりに復帰する。公式にはラルス・ウンナーシュタルが今季もなお第1GKとしてシーズンに入るが、ドロメルがそのポジション争いに本格的に挑むと見られている。さらに、レンコ・パスフェールも加わった。この経験豊富なGKは、主にそのメンタリティーと経験によって、トップスポーツ文化をチーム内でさらに強化するために獲得されたようだ。

今後数週間で、なお数件の加入・退団が見込まれる。FCトゥウェンテは数人の主力選手に対する関心を想定しており、移籍期間終盤に向けた追加補強の可能性も排除していない。とはいえ、最も重要なピースはすでにおおむね埋まったようで、ファン・デン・ブロムは主にチームのさらなる成熟に集中できる状況になっている。

プレシーズンの結果

FCトゥウェンテは上々のプレシーズンを過ごした。トゥッカーズはアバディーン（1-0）、シュポルトフロインデ・ロッテ（3-1）、PAOK（3-2）、FCエメン（3-0）に勝利し、KAAヘントとは2-2で引き分け、敗れたのはKRCヘンク（2-1）戦のみだった。ただし最大の失望はヨーロッパリーグ予選で訪れた。ホーム＆アウェー2試合の合計でフェレンツヴァーロシュに4-3で競り負け、トゥッカーズは欧州での戦いをカンファレンスリーグ予選で続けることになった。

ヨーロッパリーグ敗退後のトゥウェンテの反応は見事だった。DAC 1904との2連戦初戦で、ファン・デン・ブロム率いるチームはすぐさま立ち直る力を示した。FCトゥウェンテは6-0の快勝を収め、カンファレンスリーグ・プレーオフ進出に向けて大きな一歩を踏み出した。

注目すべきは、ファン・デン・ブロムがフェレンツヴァーロシュ戦敗退後、ためらうことなく手を打った点だ。指揮官は実に4つの変更を加えた。その決断は大成功だった。ゼルーキをアンカーに置き、ダウダ・ヴァイトマンをボックス・トゥ・ボックス役、ダーン・ロツを攻撃的MFに据えたことで、FCトゥウェンテはそれまでの欧州戦よりもダイナミックかつ危険なチームに映った。この配置こそ、ファン・デン・ブロムが理想とする中盤だった可能性は十分にある。

最終ラインでも変更はすぐに効果を生んだ。ロビン・プロッパーは守備の中央でチャンスをつかみ、ひとまず先発の座を確保したように見える。そのしわ寄せを受けるのはおそらくルート・ナイスタットだ。フェレンツヴァーロシュとの第2戦では強い印象を残せず、さらに軽傷も負っている。

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戦い方

ファン・デン・ブロムが、昨季トゥウェンテで大きな成功を収めた戦い方を土台にするのは当然だろう。トゥッカーズは今季も相手に早い段階からプレッシャーをかけ、丁寧なポジショナルプレーからチャンスを生み出そうとしている。

ただし、いくつかのポイントには変化がある。ゼルーキがアンカーとしてビルドアップを担い、中盤のバランスを取る一方で、ダウダ・ヴァイトマンにはより前方へ抜け出す自由が与えられている。フランス系コートジボワール人の彼はランニングでさらなるダイナミズムをもたらし、ダーン・ロツはトップ下の位置からより頻繁にライン間へ顔を出す。この役割分担はDAC 1904戦で非常にうまく機能した。

さらに、ウェグホルストの加入もトゥウェンテの攻撃に大きな影響を与えている。このFWはペナルティーエリア内のターゲットであるだけでなく、しばしば下がって味方を生かす役割も果たす。その結果、スピードと背後への飛び出しで脅威を作るべきウイングにスペースが生まれる。とりわけソンドレ・エルヤサーテルは、その恩恵を受けられそうだ。

ボールを持たない局面でも、FCトゥウェンテは高い位置からのプレスを継続する。それは昨季、チームに多くの成功をもたらし、少ない失点数を支える重要な土台となっていた。

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キープレーヤー

ソンドレ・エルヤサーテルは今季、エールディビジ屈指の主役の一人へと成長するかもしれない。ノルウェー人の彼は昨季、スピード、ドリブル、創造性で大きなインパクトを残したが、その好プレーが得点やアシストという形で報われない時期も長かった。それは本人の決定力だけが理由ではなく、彼が作り出した多くのチャンスをチームメートが生かし切れなかったことにも原因があった。

だからこそ、ウェグホルストの加入は非常に興味深い。トゥウェンテは昨季、試合の主導権を得点に結びつけることにたびたび苦しんだが、エルヤサーテルはいま、良い形でボールを受ければ高い確率で得点できるFWとともにプレーする。あらゆる点が、このノルウェー人左ウイングがエールディビジで決定的なブレイクを果たす準備が整っていることを示している。 ESPNのアナリスト、ケネト・ペレスも先月、このウインガーを称賛し、トゥウェンテは22歳のノルウェー人という「金脈を手にしている」と語っていた。

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ブレイク候補は？

ルーカス・フェネホール・オフ・ヘッセリンクは、FCトゥウェンテの下部組織が生んだ最大級の才能の一人と見なされている。20歳のFWはプレシーズンで好印象を残し、将来的に先発選手へと成長し得る資質を備えていることを証明した。

ただし、今季すぐに完全なブレイクを果たすのは簡単ではない。ファン・デン・ブロムには文句なしの第1ストライカーであるワウト・ウェグホルストがいるため、フェネホール・オフ・ヘッセリンクは当面、途中出場での出番に甘んじることになりそうだ。

それでも、過密日程こそがチャンスをもたらすかもしれない。FCトゥウェンテはカンファレンスリーグのリーグフェーズ進出を目指しており、その先も欧州で存在感を示したいと考えている。加えて、もちろんエールディビジとKNVBカップも控えている。そうした事情から、フェネホール・オフ・ヘッセリンクには十分な出場時間が見込まれそうだ。

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どんな結果なら成功と言えるか？

FCトゥウェンテは今季もエールディビジ上位争いに加わるだろう。ただし、昨季以上に競争は激しく見える。PSV、アヤックス、フェイエノールトは今季も豊富な質を備えており、AZとFCユトレヒトもまた高い野心を隠していない。したがって、トップ4入りは今季もなお見事な成果となる。

さらにFCトゥウェンテは欧州の舞台でも明確に存在感を示したいと考えている。フェレンツヴァーロシュ戦での敗退は大きな痛手だったが、カンファレンスリーグを通じて魅力的な欧州での冒険が依然として待っている。ファン・デン・ブロムのチームがリーグフェーズ進出を果たし、そこで意味のある役割を演じられれば、そのシーズンにはさらに大きな輝きが加わるだろう。

（大胆な）予想

年間最優秀選手: ソンドレ・エルヤサーテル。ノルウェー人の彼は昨季、すでに並外れた能力を示していたが、その好プレーに対する数字の見返りはまだ少なかった。ウェグホルストというターゲットでありフィニッシャーでもある存在を得たことで、エルヤサーテルはスタッツを大きく伸ばし、トゥウェンテの最大の主役へと成長すると私は見ている。

最大の失望: アスケ・アデルガード。デンマーク人の彼は、FCトゥウェンテのスカッド内でも最も難しい任務を課されているのかもしれない。マッツ・ロツの後継者になることだ。ロツは昨季、その強烈な攻撃性によってトゥッカーズ屈指の活躍者へと成長した。アデルガードはゴー・アヘッド・イーグルスで十分な能力を示したが、エールディビジ27試合で1ゴール2アシストにとどまった。

最高の補強: ワウト・ウェグホルスト。ウェグホルストは今季、トゥウェンテのために得点を重ね、そうした形でファン・デン・ブロムのチームにおける価値を証明するだろう。エルヤサーテル、ダーン・ロツ、ピャツァといった選手がおり、彼にボールを供給できる創造的な選手は十分にそろっている。

得点王: ワウト・ウェグホルスト。期待は大きいが、ウェグホルストにはそれに応えるだけの能力がある。前述の通り、十分な供給も受けられそうだ。

エールディビジ最終順位: 4位。スカッドは今季も力強く見え、狙いを定めた補強もいくつか行われた。ただしエールディビジ上位の競争は激しく、新たな4位は現実的で、かつ見事な結果に思える。

欧州での結果: カンファレンスリーグ準々決勝。DAC 1904に対する6-0の勝利は好調な流れの始まりだ。トゥウェンテはカンファレンスリーグのリーグフェーズ出場を決め、最終的には準々決勝まで勝ち進む。

その他のシーズンプレビュー

エールディビジ開幕節に向けて、今週は全18クラブを取り上げている。以下はすでに掲載された各クラブのプレビューだ。

ADOデン・ハーグ

アヤックス

AZ

カンブール

エクセルシオール

フェイエノールト

フォルトゥナ・シッタート

ゴー・アヘッド・イーグルス

FCフローニンゲン

scヘーレンフェーン

NEC

PECズヴォレ

PSV

テルスターFCトゥウェンテ

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