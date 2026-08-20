FCトゥウェンテはFKカラバフとの第1戦に0-1で敗れた。トゥッカーズは立ち上がりこそ鋭い入りを見せたが、最後は最小得点差での黒星を喫した。リターンレグでは、ジョン・ファン・デン・ブロム率いるチームがカンファレンスリーグ出場を勝ち取らなければならない。

熱気に包まれたフロルシュ・フェステで、トゥウェンテは力強い攻勢で試合に入った。開始5分、バルト・ファン・ローイが危険なクロスであと一歩のところまでワウト・ウェグホルストに合わせかけた。その後はカラバフが主導権とボール保持を高めたが、ジョン・ファン・デン・ブロムのチームはほとんど決定機を許さなかった。ルード・ナイスタットが危険なアゼルバイジャン勢の攻撃の芽を辛うじて摘み取る場面もあった。

38分、最初の本当の脅威はマルコ・ピアツァの右足から生まれた。ニアへの低い強烈なシュートで、あわやGKマルティン・ズロミスリッチを破るところだった。トゥウェンテは前半、優勢を大きな得点機へとつなげることができなかった。前半終了間際にはラーシュ・ウネルスタルがこの日初めて試され、ドイツ人GKはゴールを守るために体をいっぱいに伸ばさなければならなかった。

ロビン・プロッパーはハーフタイム後もピッチに戻らず、マックス・ブルンスと交代した。後半開始後、その相棒のナイスタットが不用意にボールを失い、カラバフは数的優位の形でエンスヘデのゴールへ襲いかかった。ニアを狙ったカディのシュートはポストを直撃。しかし、その直後のアゼルバイジャン勢の攻撃は成功した。

ジャリー・ムアディブが見事に相手をかわし、ペナルティーエリア内でフリーのムサ・グルバンリへつないだ。グルバンリは幸運にもボールをカディの前に置き、今度はこのブラジル人がドイツ人GKを破ることに成功した。0-1。その直後、トゥウェンテはオルヤセーテルを通じて絶好機を迎えた。ピアツァのクロスに至近距離で頭で合わせたが、わずかに枠を外れた。

1時間が過ぎたところで、試合への関与が少なかったウェグホルストはベンチへ下がった。その交代には大きな歓声が上がり、代わってサム・ラマースがピッチに入った。守備の堅いカラバフは予選ラウンドでここまでほとんど崩されておらず、トゥウェンテもチャンスを作るのに苦しんだ。ペナルティーエリア内はアウェーチームの黒いユニフォームで埋まり、トゥッカーズはほとんどスペースを見いだせなかった。

トゥウェンテは同点弾を目指して攻め続けたが、グルバン・グルバノフ率いるチームの低くコンパクトなブロックは崩れなかった。ホームチームは攻撃のたびにアゼルバイジャン勢の守備網に阻まれたものの、カラバフを押し込むこと自体はできていた。それでもトゥウェンテは追いつくことができず、来週はバクーへ向かう。そこで0-1のビハインドを覆し、カンファレンスリーグ出場を決めなければならない。