FCトゥウェンテ、欧州の大一番で先発するのは誰だ？

FCトゥウェンテは木曜夜、カンファレンスリーグのプレーオフでFKカラバフと対戦する。ジョン・ファン・デン・ブロムはおなじみの顔ぶれを起用すると、Voetbalzoneが予想している。グロールシュ・フェステで行われるこの欧州での一戦は20:00キックオフで、ESPN 1で生中継される。

トゥッカーズではラース・ウネルシュタルが引き続きゴールマウスを守る。FCトゥウェンテの最終ラインは右からバルト・ファン・ローイ、ロビン・プロッパー、ルード・ナイスタット、アスケ・アデルゴーアで構成される。

中盤ではラミズ・ゼルーキがコントロール役を担い、その横でダウダ・ヴァイトマンが支える。フランス人の同選手は今季好スタートを切っており、4試合で2ゴール2アシストを記録している。

マルコ・ピアツァ、ダーン・ロツ、ソンドレ・ウルヤセーテルがトゥウェンテの中盤で前線寄りに配置される。ヴァウト・ヴェグホルストは木曜夜、グロールシュ・フェステで最前線のストライカーを務める。

FCトゥウェンテは先週日曜、ホームでPECズヴォレを3-1で下して自信を深めた。一方のカラバフはその翌日、シーズン初戦でシャマフを同じく3-1で破っている。

FCトゥウェンテ予想スタメン：ウネルシュタル；ファン・ローイ、プロッパー、ナイスタット、アデルゴーア；ゼルーキ、ヴァイトマン；ピアツァ、ロツ、ウルヤセーテル；ヴェグホルスト。