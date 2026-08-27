FCトゥウェンテは木曜日、ほとんど奇跡的な形でカンファレンスリーグのリーグフェーズ進出を決めた。ジョン・ファン・デン・ブロム監督はFKカラバフとの勝利した2試合を終えて興奮を隠せず、ESPNで自身のチームの特別な準備について語った。

トゥウェンテは先週、デ・フロルシュ・フェステでカラバフに0-1で敗れ、木曜日のプレーオフ第2戦でも先制を許したことで、欧州の舞台からの敗退は避けられないように見えた。

しかし、実際はまったく違った。マルコ・ピャツァが同点ゴールを決め、アディショナルタイムにマックス・ブルンスがトゥウェンテを延長戦へと導いた。そこでワウト・ウェグホルストとユネス・タハが、少なくとも6試合を戦うことになるカンファレンスリーグ行きの切符をトゥウェンテにもたらした。

ファン・デン・ブロム監督はシャツに濡れた跡をつけたまま、ESPNのカメラの前に姿を見せた。少し前にロッカールームで勝利を盛大に祝ったのだと、同監督は明かした。「とはいえ水だけだけどね。でも、そうすると何かを浴びることもある」

「この状況なら悪くない。最高だし、本当に素晴らしい。試合後はみんな疲れ切っていた。コーチとしても、あの試合を経験するのは本当に強烈だった」

トゥウェンテはバクーで並外れた回復力を示した。「1-0でリードを許したのは痛かったけど、僕らは信じ続けた。交代も行ったし、練習してきたシナリオを実行した。そしてそこからまた得点した」

「それから相手にレッドカードが出た（マルコ・ヤンコビッチに対して、編集部注）。その後はプロフェッショナルに試合を締めくくった。今日は町全体が沸いている。これこそが欧州カップ戦の素晴らしさだ」

ファン・デン・ブロム監督は、自身のチームのこの成果を高く評価している。「カラバフは本当に大きなクラブで、いいチームだと思う。彼らは昨年、普通にチャンピオンズリーグでプレーしていたし、その相手を僕らは2試合で敗退に追い込んだ。しかもここで1-4でね。これ以上ないよ、本当にこれ以上ない」

欧州の舞台はトゥウェンテにとって大きな意味を持つと、ファン・デン・ブロム監督は理解している。「ロッカールームに来るべきだった。試合前、メディア部門がとても素晴らしい映像を用意してくれていた。そこにはトゥウェンテが欧州でこれまで成し遂げてきたことの映像がすべて入っている。それを見ると、鳥肌が立つし、涙も出てくる」と、アメルスフォールト出身の指揮官は締めくくった。



