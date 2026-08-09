FCトゥウェンテは、週半ばのDAC1904戦6-0勝利の勢いをエールディビジでつなげることはできなかった。アベ・レンストラ・スタディオンでは、途中出場のルカ・オイエンのゴールにより、scヘーレンフェーンが1-0で上回った。

前半は両ゴール前で見せ場の少ない、淡々とした内容だった。ヘーレンフェーンはディルク・プロパーのシュートがラルス・ウンナーシュタルの指先をかすめてクロスバーを直撃。一方、アウェーのトゥウェンテはソンドレ・オルヤサエテルの弱いシュートが最もゴールに近づいた。

後半開始後、均衡が破れるまでにそれほど時間はかからなかった。ヤコブ・トレンスコウのアシストから、途中出場のルカ・オイエンがニアを射抜いて1-0。ヘーレンフェーンにとって新たなエールディビジ・シーズン初ゴールが決まり、アベ・レンストラ・スタディオンは熱狂に包まれた。

ジョン・ファン・デン・ブロム率いるチームは反撃を強いられ、司令塔ユネス・タハ、さらにその後には苛立ちを募らせたサム・ラマースもピッチに投入された。しかし、DFマックス・ブルンスのヘディングを除けば、長い時間ほとんど脅威を生み出せなかった。

試合終盤にかけてトゥウェンテは徐々に危険な場面を増やし、ワウト・ウェグホルストとロビン・プロッパーが際どいヘディングを放った。それでもゴールは生まれず、ヘーレンフェーンが勝ち点3を手にした。

ロビン・フェルトマン監督にとっては、したがって朗報と言える。フリースラント勢はここ2シーズン、エールディビジ開幕戦で勝利できていなかったからだ。トゥウェンテは勝ち点を得られず、来週はPECズヴォレとのホームゲームで雪辱を目指すことになる。