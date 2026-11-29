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FCトゥウェンテが日曜夜、エールディヴィジ上位争いで大きな勝利を収めた。ジョン・ファン・デン・ブロム監督率いるチームは、ウート・ウェフホルストのアシストから生まれたソンドレ・オルヤセーテルのゴールで、敵地ゴッフェルトスタディオンでNECに1-0で勝利。これで2位に浮上し、首位PSVとの勝ち点差はわずか2となった。

トゥウェンテはナイメヘンでの一戦を前に、アヤックス、フェイエノールト、AZがいずれも引き分けたことを生かせる状況にあった。ファン・デン・ブロム監督はダウダ・ウェイドマンに代えてクリスティアン・フリンソンを先発に起用。一方、NECのディック・シュローダー監督はミッチェル・バッケルを先発させた。

試合は、結成50周年を祝うナイメヘンの熱狂的サポーター集団による大規模な花火の演出で、やや遅れて始まった。開始から2分もたたないうちにNECが先制に迫ったが、ヨエル・ドロメルがウィルム・ソール・ウィルムソンのシュートを阻み、ホームチームの先制を許さなかった。

序盤にはトゥウェンテもダーン・ロッツとウェフホルストにチャンスが訪れたが、得点にはつながらなかった。ロッツのシュートはアフメトジャン・カプランにブロックされ、オルヤセーテルからパスを受けたウェフホルストのシュートはサイドネットを揺らした。

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19分には、アウェーチームが失点を免れた。ブライアン・リンセンがウィルムソンのクロスに頭で合わせて先制に迫ると、こぼれ球に反応したクレメント・ビショフが至近距離からクロスバーをたたいた。

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トゥウェンテは前半終了8分前、劣勢の中で先制したかに見えた。ラミズ・ゼルーキのCKからロビン・プロッペルがヘディングで決めたが、主審のサンデル・ファン・デル・エイクは、主将プロッペルがカプランにファウルを犯したとして得点を認めなかった。

その6分後、トゥウェンテはついに先制する。オルヤセーテルはウェフホルストとの見事な連係から、ニアサイドへシュートを放ってゴンサロ・クレッタスの意表を突き、スコアを1-0とした。ノルウェー人ウイングにとって、全公式戦で今季4点目。アシストは11を記録している。

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後半開始から5分後、オルヤセーテルにはリードを広げる好機があった。カプランのミスを突いたウェフホルストがお膳立てしたが、オルヤセーテルは絶好の位置からシュートを枠の上に外し、この日2点目を逃した。

その直後、ファン・デン・ブロム監督にアクシデントが起きた。プロッペルが負傷で退き、スタフ・レムキンと交代した。NECはチャロン・シェリーが同点に迫ったものの、主将のヘディングはバッケルの絶好のクロスからわずかに枠を外れた。

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終盤にはクレッタスがアスケ・アデルゴールのボレーシュートを防ぎ、NECを試合にとどめた。一方、反対側ではシェリーとドゥシャン・タディッチのシュートも同点弾にはつながらなかった。

アディショナルタイムには、リンセンがルート・ナイスタッドへの荒っぽいファウルで2枚目のイエローカードを受け、NECは10人となった。トゥウェンテは1点のリードを守り切り、14試合で勝ち点30とした。NECは勝ち点14のままで、今季エールディヴィジでのホーム初勝利をまだ挙げられていない。シュローダー監督率いるチームは14位につけている。