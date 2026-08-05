FCトゥウェンテは、ヨーロッパリーグ予選2回戦でフェレンツヴァーロシュに敗れて失意の敗退を喫した後、素早く気持ちを切り替えなければならない。トゥッカーズは木曜夜、カンファレンスリーグ予選3回戦でホームにFC DAC 1904を迎え、ジョン・ファン・デン・ブロム監督は名誉挽回を狙っている。

トゥウェンテはフェレンツヴァーロシュとの第1戦を1-2で落とし、ハンガリーでの第2戦も長い時間数的優位に立ちながら、2-2に終わった。「クラブとしては常に可能な限り高いものを目指したい。私たちにとってそれがヨーロッパリーグだった」と、クラブ公式サイトでのファン・デン・ブロム監督のコメントが紹介されている。「それがかなわなければ、やはり痛い」

「一方で、前に進まなければならないことも分かっている。あまり後ろを振り返ってはいられないし、すべてをカンファレンスリーグに注がなければならない。私たちは昨季、そのために戦ってきた。欧州の舞台に立つためにね。今大事なのは、自分たちのプレーのやり方を選手たちにしっかり意識させることだ」

「私たちはいくつかのシナリオや、ある状況で何をするのかを練習している。フェレンツヴァーロシュ戦の終盤にやったことはすべてトレーニングしていたことだった。そうなれば、全員が自分たちに何が求められているのかを理解してくれていることを期待するものだ。ただ、それがあまりにできていなかった」

日曜日にはヘンクと練習試合を行い、2-1で敗れた。「ヘンク戦は、FCトゥウェンテが何を体現するチームなのかというサッカーを見せられたという意味で、私たちにとっては明るい材料だった」と、ファン・デン・ブロム監督は続けた。「それをまた明日の試合に持ち込むことになる」

ファン・デン・ブロム監督は過小評価の可能性を一切認めない。「DACは最も知られたクラブではないが、もはや小さなチームなど存在しない。私たちはチームとして、欧州のフットボールにおけるルールにどう対応するかを学ばなければならない。それはエールディヴィジとは違う。私たちは先週、その大きく高くつく教訓を味わった」と語った。

トゥッカーズがこのスロバキア勢との2試合を勝ち抜けば、プレーオフではFKカラバフまたはディナモ・キエフとの対戦が待っている。これらのチームもトゥウェンテと同様にヨーロッパリーグからスタートしており、それぞれCSKAソフィア、PAOKに敗れて敗退した。まず日曜日には、scヘーレンフェーンとのエールディヴィジ開幕戦が控えている。