FCトゥウェンテが今季のVriendenLoterijエールディビジで初勝ち点を手にした。ジョン・ファン・デン・ブロム監督率いるチームは日曜日、本拠地でPECズヴォレに3-1で勝利。PECは先週の開幕戦でもアヤックスに0-2で敗れていた。

立ち上がりは両チームがそれぞれ1度ずつチャンスをつくった。PECはエリアス・スールンセンが枠を外し、トゥウェンテはダウダ・ワイドマンが同じくシュートを外した。

前半半ば、PECが先制した。ラルス・ウナーシュタルとロビン・プロッパーのビルドアップでのミスを、スールンセンが見逃さずに仕留めて0-1。トゥウェンテはこのゴールに至る場面でファウルがあったと主張したが、主審とVARは認めなかった。

その後、ワイドマンのシュートは今度はヤスパー・スヘンデラールに止められたものの、トゥウェンテは再び好機をつくる。23歳MFは3度目のシュートでボールを見事に、そして強烈に隅へ突き刺し、GKも対応できず1-1とした。

後半に入ると、トゥウェンテがより主導権を握った。フリーのダーン・ロッツはヘディングを外したが、その後ディラン・ンバヨのオウンゴールで2-1となる。ワイドマンの得点を防ごうとしたアタッカーだったが、ボールを強く自陣ゴールの上隅へ蹴り込んでしまった。

そしてトゥウェンテの勢いは止まらない。ダーン・ロッツがミドルシュートで3-1とし、これで試合を決めた。PECにはもはや大きな反撃の余力がなかった。

終盤にはソンドレ・オルジャセテル、ワウト・ウェグホルスト、トーマス・ファン・デン・ベルト、フィリップ・トルバルドセンらも追加点を狙った。だがトゥウェンテの4点目は生まれず、それでもデ・フロルシュ・フェステの歓喜は揺るがなかった。