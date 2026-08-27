FCトゥウェンテは木曜夜、カラバフFKとの重要な第2戦に向けたウォーミングアップを突如打ち切らざるを得なくなった。バクー上空の激しい雷雨により、キックオフ直前に選手たちは再び屋内へ戻された。

この判断を下したのはノルウェー人主審のロヒト・サッギ氏だ。「雷雨のためウォーミングアップを中断」と、FCトゥウェンテは公式チャンネルを通じて伝えた。「選手たちはウォーミングアップを切り上げなければならなかった」

トゥッカーズによれば、天候状況のためピッチにとどまるのは安全ではなかったという。「バクー上空の激しい雷雨により、ノルウェー人主審が両チームを屋内へ戻した。中断がどれほど続くかは、まだ分かっていない」

FCトゥウェンテはオランダ時間18時に、カンファレンスリーグ・プレーオフの第2戦に臨む予定だった。ジョン・ファン・デン・ブロム監督のチームは、先週デ・フロルシュ・フェステでカラバフが1-0で勝利したため、アゼルバイジャンで有利ではない状況でこの第2戦を戦う。

そのため、トゥウェンテのミッションは明確だ。2点差で勝利すればトゥッカーズはカンファレンスリーグのリーグフェーズ進出を決め、1点差での勝利なら延長戦に突入する。

ファン・デン・ブロム監督は、この第2戦に向けて先発11人に2つの変更を加えた。マックス・ブリュンスとユネス・タハが先発し、第1戦からアスケ・アデルゴールとマルコ・ピアツァがベンチスタートとなった。

ラルス・ウンナーシュタルがゴールマウスに入り、最終ラインはバルト・ファン・ローイ、ロビン・プロッパー、ルート・ナイスタット、ブリュンス。ラミズ・ゼルーキとダウダ・ワイドマンが守備的な2枚を組み、ダーン・ローツが再びトップ下でプレーする。前線ではタハ、ヴァウト・ウェグホルスト、ソンドレ・オルヤサーテルが起用された。

FCトゥウェンテの先発: ウンナーシュタル；ファン・ローイ、プロッパー、ナイスタット、ブリュンス；ゼルーキ、ローツ、ワイドマン；タハ、ウェグホルスト、オルヤサーテル。





更新: FCトゥウェンテは、この試合のキックオフが15分遅れると伝えた。試合開始は18時15分となる。







