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ENSCHEDE - (l-r) Guilherme Peixoto of FC Twente, Wout Weghorst of FC Twente prior to the UEFA Europa league 2nd preliminary round match between FC Twente and Ferencvaros at Stadion De Grolsch Veste on July 23, 2026 in Enschede, Netherlands. PIETER STAM DE JONGE ANP UEFA Europa League - Second qualifying round 1st leg 2026-2027 xVIxANPxSportx xxANPxIVx 564140099 originalFilename: 564140099.jpgImago
Jeroen van Poppel

翻訳者：

FCトゥウェンテ、ウォーミングアップを突然中断　試合は延期に

カラバフ 対 トゥウェンテ
カラバフ
トゥウェンテ
ヨーロッパカンファレンス・リーグ

FCトゥウェンテは木曜夜、カラバフFKとの重要な第2戦に向けたウォーミングアップを突如打ち切らざるを得なくなった。バクー上空の激しい雷雨により、キックオフ直前に選手たちは再び屋内へ戻された。

この判断を下したのはノルウェー人主審のロヒト・サッギ氏だ。「雷雨のためウォーミングアップを中断」と、FCトゥウェンテは公式チャンネルを通じて伝えた。「選手たちはウォーミングアップを切り上げなければならなかった」

トゥッカーズによれば、天候状況のためピッチにとどまるのは安全ではなかったという。「バクー上空の激しい雷雨により、ノルウェー人主審が両チームを屋内へ戻した。中断がどれほど続くかは、まだ分かっていない」

FCトゥウェンテはオランダ時間18時に、カンファレンスリーグ・プレーオフの第2戦に臨む予定だった。ジョン・ファン・デン・ブロム監督のチームは、先週デ・フロルシュ・フェステでカラバフが1-0で勝利したため、アゼルバイジャンで有利ではない状況でこの第2戦を戦う。

そのため、トゥウェンテのミッションは明確だ。2点差で勝利すればトゥッカーズはカンファレンスリーグのリーグフェーズ進出を決め、1点差での勝利なら延長戦に突入する。

ファン・デン・ブロム監督は、この第2戦に向けて先発11人に2つの変更を加えた。マックス・ブリュンスとユネス・タハが先発し、第1戦からアスケ・アデルゴールとマルコ・ピアツァがベンチスタートとなった。

ラルス・ウンナーシュタルがゴールマウスに入り、最終ラインはバルト・ファン・ローイ、ロビン・プロッパー、ルート・ナイスタット、ブリュンス。ラミズ・ゼルーキとダウダ・ワイドマンが守備的な2枚を組み、ダーン・ローツが再びトップ下でプレーする。前線ではタハ、ヴァウト・ウェグホルスト、ソンドレ・オルヤサーテルが起用された。

FCトゥウェンテの先発: ウンナーシュタル；ファン・ローイ、プロッパー、ナイスタット、ブリュンス；ゼルーキ、ローツ、ワイドマン；タハ、ウェグホルスト、オルヤサーテル。


更新: FCトゥウェンテは、この試合のキックオフが15分遅れると伝えた。試合開始は18時15分となる。



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