FCトゥウェンテ、ヴァウト・ヴェグホルストの活躍でフローニンゲンから勝ち点1を持ち帰る

FCフローニンゲンは日曜日、ホームでFCトゥウェンテと2-2で引き分けた。トゥウェンテは前半終了間際にワウト・ウェグホルストが2点目を決め、敵地から勝ち点1をエンスヘデに持ち帰った。

ホームチームにとっては最悪の立ち上がりだった。エティエンヌ・ファエッセンが不用意にマルコ・ピアツァへボールを渡してしまい、フローニンゲンのGKのミスを逃さなかったピアツァが先制した。好調だったトム・ファン・ベルゲンは10分後、ペナルティーエリア左側からの強烈なシュートで同点に追いついた。

フローニンゲンは28分に逆転を完了させた。タイゴ・ラントがタイメン・ブロクザイルのアシストからゴールを決めた。トゥウェンテも激しい試合の中で盛り返し、ウェグホルストが至近距離から2-2を流し込んだ。

後半は両チームが決勝点を求めて攻め合い、両ゴール前でチャンスが生まれた。ウェグホルストは終了15分前弱にこの日2点目に迫ったが、シュートはわずかにポストの脇へ外れ、トゥウェンテのFWを落胆させた。

この決定機逸の直後には、ウェグホルスとファエッセンの間で小競り合いが起きた。ファエッセンは、このストライカーが意図的にGKとの接触を求めたと考えていた。その一方で終盤に突入しており、北部の地では緊迫した展開が続いた。反対側ではヤコブ・オンドレイカのシュートがわずかに外れた。

PSVへ移籍したサム・ラマースをもはやライバルとしないルーカス・フェネホール・オフ・ヘッセリンクは、87分にピッチへ入った。アディショナルタイムはわずか2分で、どちらのチームにとっても勝利を引き寄せるには不十分だった。