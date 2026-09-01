FCトゥウェンテ番記者が明かす、欧州での敗戦後にウェグホルストに起きたこと

ワウト・ウェグホルストはFCトゥウェンテで非常に苦しい特別な序盤戦を過ごしていたことが、ADとFC Afkickenの移籍ポッドキャストで明らかになった。低調なパフォーマンスの後には、怒ったファンから叱責を受ける場面まであったという。

「ウェグホルストは結果を出せず、サム・ラマースの存在感はエンスヘーデで日増しに大きくなっていった」と、クラブ番のレオン・テン・フォールデはフロルシュ・フェステでのウェグホルスト最初の数週間についての分析を切り出した。

テン・フォールデは、ラマースがトゥウェンテのサポーターの間で絶大な人気を誇っていたことを強調する。「プレーしていないにもかかわらず、彼は突然、ファン・バステン、メッシ、ロナウドといったあらゆる偉大な選手を掛け合わせたような存在として扱われていた。ウェグホルストはいつもストイックに見えるが、あれは本当にこたえていた」

ウェグホルストがひとまずのどん底を迎えたのは、カンファレンスリーグのプレーオフでFKカラバフに0-1で敗れた後だった。というのも、このFWは3人の怒ったサポーターに呼び止められたのだ。「彼らはその時、いわば彼に説教をした。ウェグホルストは本当につらい時期を過ごしてきた」

しかし今では、ウェグホルストを巡る状況は完全に変わっている。彼はカラバフ戦、SCカンブール戦のアウェーゲームで得点を挙げ、今やエンスヘーデで第1FWとなっている。同時に、ラマースはPSV復帰に近づいている。

「ラマースの移籍がそれと関係しているのかは分からない。でも、偶然ではある」と、テン・フォールデはトゥウェンテのユニフォームを着たウェグホルストの好調をそう説明しようとした。

ウェグホルストは先週、RTV Oostの率直なインタビューでも、トゥウェンテでの最初の数週間について語っていた。「ここ数週間は本当にきつかった。僕は本当に多くのものを背負ってきたし、それは当然だった。実際、僕はまったく良いプレーができていなかったからね。ただ、こういう形でまた浮上できていることを本当にうれしく思う。それは自分でも分かっている。最終的には、決して諦めず、自分にとってうまくいくことを信じ続ければ報われるんだ」