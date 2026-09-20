PSVのイバン・ペリシッチは日曜午後、FCトゥウェンテとのアウェー戦（3-2で敗戦）で事なきを得たようだ。少なくとも記者のリク・エルフリンク氏とイェルーン・カプテインス氏はそう見ている。クロアチア代表のペリシッチは後半、一瞬自制を失ってロビン・プロッパーの顔に手を出したが、主審セルダル・ギョズビュユクはイエローカードにとどめた。

この場面はデ・フロルシュ・フェステでの66分に起きた。プロッパーはペリシッチに激しく競り合いを挑み、PSVの選手を突き飛ばした。その直後、アタッカーはすぐに振り向いて激しく反応した。

その後、ペリシッチの手はプロッパーの顔に接触した。ギョズビュユクはその場面の近くにいたが、このベテランを退場させることはせず、イエローカードを出すにとどめた。

「ペリシッチはイエローで済んだことに文句は言えなかった」と、『デ・テレグラーフ』でPSVを担当するカプテインス記者はXに記した。「プロッパーが多少は誘っているが、ベテランであってもああいう反応をするのは賢明ではない」

「ここでレッドを出す審判もいる」と、その記者は続けている。

エルフリンク記者もまた、このクロアチア人が退場寸前だったと見ていた。「イバン・ペリシッチは火遊びをしているが、ギョズビュユクによってピッチに残ることを許された。あそこでクロアチア人はやはり一瞬自制を失っており、別の結末になっていてもおかしくなかった」と、『アイントホーフェンス・ダフブラット』の記者は書いている。

一方でエルフリンク記者は、ギョズビュユクの別の判定にも疑問を呈している。「その少し前には、主審がルベン・ファン・ボメルのプレーを過剰だと見なしたようで、彼にイエローが出された。うーん」。PSVの左ウイングはプロッパーへのタックルでこのカードを受けたが、そのプレーでは主にボールに触れていた。







