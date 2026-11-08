日曜午後に行われたFCトゥウェンテ対アヤックスの試合では、主審のジョーイ・コーイに向けた侮辱的なチャントが響いた。78分、VARの異例の介入によってFCトゥウェンテの同点ゴールにつながる絶好機が断たれると、コーイ主審に激しい非難が浴びせられた。

発端となったのは、アヤックスの途中出場選手ソフィアン・アムラバトが自陣ペナルティーエリア内でラミズ・ゼルーキにボールを奪われた場面だ。FCトゥウェンテのMFには、2-2とするゴールを決める絶好のチャンスが訪れたかに見えた。

しかし、まさにその瞬間、コーイ主審はプレーを止めた。VARのデニス・ヒグラーに促され、約30秒前のプレーを確認するためモニターへ向かった。

確認の対象は、アヤックスのCKでワウト・ヴェグホルストが犯したハンドだった。FWは手でボールに触れていたが、その前にはディース・ヤンセによるファウルがあった。

FCトゥウェンテのDFがヴェグホルストを押し、混戦の中にいたFWに接触していた。コーイ主審は映像を確認し、判定を下すまでに長い時間をかけた。

結局、主審はPKを与えなかった。ゼルーキを起点とする有望な攻撃が笛によって中断されていただけに、FCトゥウェンテ側の不満は頂点に達した。

この判定に、デ・フロルシュ・フェステのスタンドは激怒。FCトゥウェンテのサポーターは一斉にコーイ主審へ怒りを向け、「ジョーイは売春婦の息子だ」と大声で叫んだ。

その後、トゥウェンテはワウト・ヴェグホルストの議論を呼ぶPKによって、アヤックスとの一戦で勝ち点1を手にした。試合後もトゥウェンテの観客は大勢でコーイ主審を「売春婦の息子」と罵り、主審がピッチを去る際には激しいブーイングを浴びせた。