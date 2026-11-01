FCトゥウェンテのワウト・ヴェグホルストが前半に圧巻のハットトリック。「ズラタンのようだ」

ヴァウト・ヴェグホルストは日曜日、エールディヴィジで自身初のハットトリックを達成した。エクセルシオール戦では、前半を終える前に3得点を挙げている。ESPNの解説者カリム・エル・アフマディはハーフタイム、ヴェグホルストに深く感銘を受けたと語った。同じ前半に4アシストを記録したソンドレ・オルヤサーテルにも驚きを隠さなかった。

トゥウェンテが圧倒的な試合を展開できたのは、エクセルシオールのネスト・フルーンによるところもある。フルーンは高く上げた足をロビン・プロッペルの肩に当て、主審エルウィン・ブランクから一発退場を命じられた。

その7分後、トゥウェンテに先制点が生まれた。オルヤサーテルが左サイドで対面の相手を抜き去り、ヴェグホルストへ精度の高いクロスを送る。ヴェグホルストはヤン・プラグとの競り合いに難なく勝ち、頭で押し込んだ。スコアは0-1となった。「いいプレーだ。彼が左足でああいうプレーをするのはあまり見ない」と、エル・アフマディはノルウェー人ウインガーのプレーを分析した。

「ヴェグホルストも喜んでいると思うし、これについても話し合われたのだろう。オルヤサーテルは、右足より左足のほうがいいクロスを上げられるかもしれないと示した！」。0-2のゴールは格別に美しかった。ダーン・ロッツがヴェグホルストにパスを出すと、ヴェグホルストは見事なヒールパスでユネス・タハにつなぐ。リターンパスを受けたヴェグホルストはダイレクトでオルヤサーテルへ送り、オルヤサーテルが走り込んだヴェグホルストに渡した。ヴェグホルストはこの見事な攻撃をゴールで締めくくった。

「このゴールも素晴らしかった」とエル・アフマディは語る。「パスを出してからも動き続ける。ヴェグホルストにはあまり見られないプレーだが、これは見事だった。パスを出して動くプレーにも、かなり多くのバリエーションがある。素晴らしいゴールだ」

さらに数分後、ヴェグホルストはハットトリックを完成させた。またしてもオルヤサーテルからのクロスをベルカンプを思わせる形で収めると、右足で迷いなくニアサイドに決めた。「ズラタンのようだ」とエル・アフマディは評した。

「本当に素晴らしかった。オルヤサーテルがまたアシストし、ヴェグホルストはすべてを完璧にこなした。彼が『何でも入る！』と言わんばかりの表情をしていたのも見えた」とエル・アフマディは語った。トゥウェンテは前半、トーマス・ファン・デン・ベルトとダーン・ロッツも得点。なかでもファン・デン・ベルトのループシュートは、額に入れて飾りたくなるほど見事だった。