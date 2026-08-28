FCトゥウェンテのサポーター団体は声明で、サポーターは日曜日に「通常通り」レーワルデンへ向かうとクラブに伝えた。彼らはフリースラント州の州都で、SCカンブールの決定に抗議するデモを行う。その決定とは、カンブールが先日、日曜日にトゥウェンテのファンをアウェー席に受け入れないとしたものだ。

この禁止措置は、先週のカンブール対フェイエノールト戦で起きた騒動に関連している。ロッテルダムのクラブのサポーターが、ホームの観客を含む方向へ花火を投げ込んだ。カンブールのファン5人が負傷し、やけど、聴覚障害、目の負傷を負った。

フェイエノールトは、サポーターグループのロッテルダム・ラディカルズとは対照的に、コーイ・スタディオンでの出来事から明確に距離を置き、次の2試合のアウェー戦、NEC戦（9月5日）とPECズヴォレ戦（9月13日）にはアウェーファンを帯同させないことを決めた。

カンブールは一連の出来事を評価するにはさらに時間が必要だと判断し、その後、日曜日にトゥウェンテのファンを受け入れないと発表した。これに対し、サポーター団体カンブール・カルチャーなどは理解できないとし、「完全にばかげた措置」だと呼んでいる。

当然ながら、トゥウェンテのファンも不満を隠していない。声明には「トゥウェンテのサポーターをレーワルデンで締め出すという決定を、驚きが増す思いで読んだ」と記されている。

「クラブ／自治体が物事をきちんと管理できていないせいで、私たちが不利益を被っている。こんな話はまったく筋が通らない。トゥウェンテが行くところには、私たちもついて行く。だからレーワルデンにも行く」

「試合に行くことが許されないなら、それでもレーワルデンへ向かい、この決定に抗議するためにデモを行い、街で試合を見るつもりだ。みんな現地で会おう！ 日曜日にレーワルデンで」

FCトゥウェンテは、2試合で勝ち点3と、エールディビジのシーズンをやや期待外れの形でスタートした。ジョン・ファン・デン・ブロム監督のチームは日曜日、カンファレンスリーグ出場決定の素晴らしい感覚をそのままレーワルデンへ持ち込みたいと考えている。

トゥッカーズは金曜日の抽選で、SCフライブルク（アウェー）、パフォスFC（ホーム）、リンカーン・レッド・インプスFC（アウェー）、カイラト・アルマトイ（ホーム）、オーフスGF（アウェー）、FCトゥーン（ホーム）と同組になった。カンブールはトゥウェンテ戦で今季初の勝ち点獲得を狙う。



