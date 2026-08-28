FCトゥウェンテに期待が持てるカンファレンスリーグの組み合わせ抽選

FCトゥウェンテは、カンファレンスリーグのリーグフェーズで対戦する6クラブが決まった。欧州での相手はSCフライブルク、パフォスFC、リンカーン・レッド・インプス、カイラト・アルマトイ、オーフス、FCトゥーン。初戦は10月15日に行われる。

トゥッカーズは金曜日、ポット3から抽選に臨んだ。FCトゥウェンテは事前に、各ポットから1クラブずつ、異なる6クラブと対戦することが分かっていた。これらの試合は毎回1試合がホーム、1試合がアウェーで行われる。同じ国のクラブ同士は組み合わされないため、アヤックスとの対戦は除外されていた。

FCトゥウェンテはポット3に入り、ルガーノ、ヘタフェ、クープス、FCトゥウェンテ、FKボラツ、バニャ・ルカ、リンカーン・レッド・インプスと同組となっていた。

ポット1からはSCフライブルク、ポット2からはパフォスFCが引き当てられた。ポット3の相手はリンカーン・レッド・インプスで、カイラト・アルマトイはポット4から入った。ポット5からはオーフス、最後にポット6からはFCトゥーンが選ばれた。

FCトゥウェンテはカンファレンスリーグでどの日程に試合を行うのか？

リーグフェーズは10月15日に開幕する。残りの試合は10月22日、11月5日、11月26日、12月10日、12月17日に行われる。FCトゥウェンテがどの相手とどの日に対戦するかは、木曜夜の時点ではまだ明らかになっていない。UEFAは、正確な開催日とキックオフ時間を含む最終的な試合日程を、遅くとも8月29日土曜日までに発表する。

最終的に1位から8位に入ったチームは、ラウンド16に直接進出する。9位から24位のチームはベスト16入りを懸けてプレーオフを戦う。残りは敗退となり、欧州での戦いを終える。

FCトゥウェンテのカンファレンスリーグでの対戦相手：SCフライブルク、パフォスFC、リンカーン・レッド・インプス、カイラト・アルマトイ、オーフス、FCトゥーン。