FCトゥウェンテに展望が開けるカンファレンスリーグの組み合わせ抽選

FCトゥエンテは、カンファレンスリーグのリーグフェーズで対戦する6クラブが決まった。SCフライブルク、パフォスFC、リンカーン・レッド・インプス、カイラト・アルマトイ、オーフス、FCトゥーンが欧州での相手となる。初戦は10月15日に行われる。

トゥッカーズは金曜日、ポット3から抽選に臨んだ。FCトゥエンテは事前に、各ポットから1クラブずつ、異なる6クラブと対戦することが分かっていた。その6試合のうち、毎回1試合はホーム、1試合はアウェーで行われる。同じ国のクラブ同士は組み合わせられないため、アヤックスとの対戦は除外されていた。

FCトゥエンテはポット3に入り、ルガーノ、ヘタフェ、Kups、FCトゥエンテ、FKボラツ、バニャ・ルカ、リンカーン・レッド・インプスと同組となっていた。

ポット1からはSCフライブルク、ポット2からはパフォスFCが引き当てられた。ポット3の相手はリンカーン・レッド・インプスで、ポット4からはカイラト・アルマトイ。ポット5からはオーフス、そして最後にポット6からFCトゥーンが決まった。

FCトゥエンテはカンファレンスリーグでいつプレーするのか？

リーグフェーズは10月15日に始まる。残りの試合は10月22日、11月5日、11月26日、12月10日、12月17日に行われる。FCトゥエンテがどの日程でどの相手と対戦するかは、木曜夜の時点ではまだ分かっていない。UEFAは、正確な試合日程とキックオフ時刻を含む最終スケジュールを、遅くとも8月29日土曜日までに発表する。

最終的に1位から8位のチームはラウンド16に直接進出する。9位から24位のチームは、ベスト16進出を懸けてプレーオフを戦う。残りのチームは敗退となり、欧州での戦いを終える。

FCトゥエンテのカンファレンスリーグ対戦相手：SCフライブルク、パフォスFC、リンカーン・レッド・インプス、カイラト・アルマトイ、オーフス、FCトゥーン。