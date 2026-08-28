FCトゥウェンテにとって希望が持てるカンファレンスリーグの組み合わせ抽選

FCトウェンテは、カンファレンスリーグのリーグフェーズで対戦する6クラブが決定した。SCフライブルク、パフォスFC、リンカーン・レッド・インプス、カイラト・アルマトイ、オーフス、FCトゥーンが欧州での対戦相手となる。初戦は10月15日に行われる。

トゥッカーズは金曜日、ポット3から抽選に臨んだ。FCトウェンテは事前に、各ポットから1クラブずつ、異なる6つの相手と対戦することが分かっていた。これらの試合は毎回、1試合がホーム、1試合がアウェーで行われる。同じ国のクラブ同士は組み合わせられないため、アヤックスとの対戦は除外されていた。

FCトウェンテはポット3に入り、ルガーノ、ヘタフェ、Kups、FCトウェンテ、FKボラツ、バニャ・ルカ、リンカーン・レッド・インプスと同組となっていた。

ポット1からはSCフライブルク、ポット2からはパフォスFCが引き当てられた。ポット3の相手はリンカーン・レッド・インプスで、ポット4からはカイラト・アルマトイ。ポット5からはオーフス、そして最後にポット6からFCトゥーンが選ばれた。

FCトウェンテのカンファレンスリーグ日程は？

リーグフェーズは10月15日に始まる。残りの試合は10月22日、11月5日、11月26日、12月10日、12月17日に行われる。FCトウェンテがどの相手とどの日程で対戦するかは、木曜夜の時点ではまだ分かっていない。UEFAは、正確な試合日とキックオフ時刻を含む最終日程を、遅くとも8月29日（土）までに発表する。

最終的に1位から8位までのチームはラウンド16に直接進出する。9位から24位のチームは、ベスト16入りを懸けたプレーオフに進む。残りのチームは敗退となり、欧州での戦いを終える。

カンファレンスリーグにおけるFCトウェンテの対戦相手：SCフライブルク、パフォスFC、リンカーン・レッド・インプス、カイラト・アルマトイ、オーフス、FCトゥーン。