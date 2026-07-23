ヴァウト・ヴェグホルストにとって、FCトゥウェンテでのデビュー戦は間違いなく思い描いていたものとは違うものになった。33歳のストライカーはほとんど存在感を示せず、最終的にヨーロッパリーグ2次予選でフェレンツヴァーロシュに1-2で敗れた。

試合後、オランダ代表で53試合に出場しているヴェグホルストはESPNのカメラの前に立った。結果は言うまでもなく満足できるものではないとしながらも、「十分な手がかりはある」と語っている。その中で大きかったのが、終盤の1-2だった。

「ええ、僕はファウルだったと思う！」。フェレンツヴァーロシュの1-2について問われたヴェグホルストは、そう切り出した。失点に至る場面の前に、自分はつかまれていたというのが本人の見解だったが、審判団はそれを認めず、ヴェグホルストが説明を求めた際も判断は変わらなかった。

「僕は主審に『ちょっと確認してくれ、明らかにファウルなんだから』と言った。実際に僕のパンツを引っ張っている。最終的にあそこからゴールにつながった。もちろんかなり後の局面ではあったけどね。でも彼は『いや、問題はない。確認はしたし、すべて問題ない』と言っていた」

ヴェグホルストは、主審ダミアン・コスの対応そのものにも不満を隠さなかった。「彼と意思疎通を取るのは難しかった。正直に言ってね」と、いら立ちをにじませた。

失望の残る結果だっただけに、ヴェグホルストはトゥウェンテでのデビューを心から楽しむのは難しいとも認めた。一方で、フロルシュ・フェステの雰囲気については好意的に語っている。「入場の時点でね……。ああ、あれは美しい瞬間だった。結果は最悪だよ。頭の中には別のシナリオがあったからね。でも、このシーズンには本当に大きな期待を抱いている」

「もうすでにたくさん語られてきたことだと思う」とヴェグホルストは続けた。「今、僕たちはここにいる。これが僕にとってどれほど大きいことか、見ても分かると思う。それはこれまでも何度も十分に伝えてきた。だから、ここからは少し話すのを減らして、もっと行動しよう。もっとサッカーをしよう。ギアを上げていく」