FCトゥウェンテが、FKカラバフとの劇的な逆転劇の末にカンファレンスリーグのリーグフェーズ進出を決めた。エンスヘデでの第1戦を0-1で落としていたジョン・ファン・デン・ブロム監督率いるチームは、アゼルバイジャンでも先制を許し、敗退が目前に迫った。それでもトゥウェンテは試合に完全に戻り、後半アディショナルタイムにマックス・ブルンスのゴールで延長戦に持ち込むと（1-2）、そこでワウト・ウェグホルストとユネス・タハが違いを生み、1-4で勝利した。

試合開始は15分遅れた。激しい雷雨の影響で、ノルウェー人主審ロヒト・サッギはキックオフ直前に選手たちをいったん引き揚げさせなければならなかった。それでも日本時間1時15分（オランダ時間18時15分）にキックオフされた。

立ち上がりは探り合いの展開だったが、トゥウェンテは次第に試合のリズムをつかんでいった。中でもソンドレ・ウルヤサエテルは脅威を感じさせたが、決定機にはまだつながらなかった。

前半30分、アウェーのトゥウェンテは突如として先制まであと数センチに迫った。ダウダ・ヴァイトマンがミドルシュートを放つと、マルティン・ズロミスリッチの手をかすめたボールはクロスバーを直撃した。

この場面で勢いづいたトゥウェンテは、タハも先制点に迫った。見事なオーバーヘッドはゴール前を横切って外れた。カラバフは攻撃面でほとんど何もできず、ジャリー・ムアディブのシュートがサイドネットを打った場面以上の見せ場はなかった。

後半に入っても、トゥウェンテはカラバフから与えられたスペースをうまく生かし切れない場面が目立った。試合の流れに完全に反して、ホームのカラバフは後半15分手前に先制。カディ・ボルジェスがGKラース・ウンナーシュタルをかわして流し込み、1-0とした。

トゥウェンテはさらに追い込まれたが、諦めなかった。ウェグホルストが押し込むだけという場面もあったが、ファーサイドでユニフォームを引っ張られてボールに届かなかった。ただ、ウェグホルスト自身も相手をつかんでいたと見られたため、PKは与えられなかった。

戦うトゥウェンテには不運もあった。その直後のCKでは、前半終了間際に2枚目のイエローカードを免れていたブルーノ・ランガがカラバフの英雄となる。ルーカス・フェネホール・オフ・ヘッセリンクのヘディングシュートをゴールライン上でかき出した。

それでも79分、トゥウェンテはついに値千金の同点弾を奪う。ゼルーキがルーカス・フェネホール・オフ・ヘッセリンクにつなぎ、そこからウェグホルストへ。FWは頭でマルコ・ピアツァに落とし、ピアツァが冷静に決めて1-1とした。

トゥウェンテは1-2を目指して猛攻を仕掛け、ダーン・ロツの強烈なシュートであと一歩まで迫ったが、ボールはわずかにゴール脇へ外れた。それでも攻め続けたトゥウェンテは、後半アディショナルタイムに報われる。タハがボールをボックス内へ送り、ブルンスが至近距離から決めて1-2とした。

勝負は延長戦へ。その延長開始から4分で、トゥウェンテは力の差を結果に表した。ヴァイトマンはややうまくボールを収めきれなかったものの、こぼれ球は反応したウェグホルストの前へ絶好の形で転がった。オランダ代表FWは身体能力の高さを見せる形で押し込み、1-3とした。

延長後半の立ち上がり直後には、トゥウェンテにさらなる追い風が吹く。マルコ・ヤンコヴィッチがウェグホルストとの競り合いの後にこの日2枚目のイエローカードを受け、退場となった。ウェグホルストにもイエローカードが提示されている。

延長戦の終盤、タハがすべての疑念を終わらせた。アタッカーはGKズロミスリッチに激しくプレッシャーをかけ、GKはボールを完全に空振り。そこに見事に反応したタハが決め、トゥウェンテをカンファレンスリーグのリーグフェーズへと決定的に導く1点を奪った。1-4。



