FCトゥウェンテは金曜日、2025-26シーズンの決算を発表した。最大の結論は、クラブが対象年度で700万ユーロの純利益を計上したことだ。この結果は主に移籍によるもので、売上高は1370万ユーロ減少した。

トゥウェンテは公式チャンネルを通じて「2025-26シーズンは、我々の競技面の目標、戦略方針の再調整、そしてクラブ創設60周年が中心となるシーズンだった」と伝えた。「ここ数年、我々は立て直しと基盤づくりに取り組んできた。強固な土台が築かれた」

「次のステップへ進むための基盤は整った。我々は新たな方針、そしてコアバリューのシフトを打ち出した。FCトゥウェンテにとって野心は最優先であり、その目標は明確だ。男女ともに欧州大会のリーグフェーズに継続的に到達することだ」

2025-26シーズンの売上高は、2024-25シーズンと比べて1370万ユーロ減の4800万ユーロとなった。クラブはその要因を、男子チームが欧州大会のリーグフェーズ進出を逃したことにあるとしている。試合収入の減少（290万ユーロ減）と賞金の減少（1060万ユーロ減）が、売上高減少の最大の直接要因となった。

コストは110万ユーロ減の5100万ユーロとなった。トゥウェンテは「コストの減少幅が比較的小さいのは、一方で人件費の計画的な増加があり、他方で欧州（アウェー）戦の運営負担が軽減されたことでその他の事業費用が減少したためだ」と記している。

これにより、営業損益は300万ユーロの赤字となった。しかし、Sem Steijn、Carel Eiting、Mitchell van Bergen、Michel Vlap、Nikée van Dijk、Liv Pennock、Mats Rots、Alec van Hoorenbeeck、Bas Kuipersの売却により、1270万ユーロの移籍利益を計上した。税金（240万ユーロ）控除後の純利益は700万ユーロとなっている。

これにより自己資本は4900万ユーロまで増加した。トゥウェンテは「クラブは健全な財務基盤を有している」と強調した。「決算日時点の運転資本は930万ユーロ増加してプラス1480万ユーロとなり、自己資本比率は47％で安定していた」

「2026-27シーズンに向けては、男女ともにカンファレンスリーグで越年すること、欧州大会出場権を獲得すること、そしてカップ戦で成功を収めることが我々の目標だ。来季はさらに、Topsport Campus Diekmanの実現と戦略方針のさらなる展開が中心となる」とトゥウェンテは締めくくった。



