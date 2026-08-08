FCトゥウェンテが、ヴォレレンガからフィリップ・トルバルドセンを獲得する見通しとなった。ノルウェー『Osloball』によると、トゥッカーズは20歳のアタッカーの争奪戦を制し、すでに合意に達しているという。トルバルドセンは、トゥウェンテのクラブ史において最も高額な補強の一人となる。

移籍交渉は土曜日に一気に進展した。トルバルドセンがFKボデ／グリムト戦のメンバーから外れたためだ。スポーツディレクターのヨアキム・ヨンソンも、交渉が最終段階に入っていることを認めた。「2クラブと最終的な話し合いを進めている。そのため、今日は彼をプレーさせないことに決めた」と、TV 2に語っている。

その後まもなく、FCトゥウェンテが争奪戦の勝者となったことが明らかになった。セルクル・ブルージュとハル・シティも強い関心を示していたとされ、さらに以前にはコロラド・ラピッズも具体的な候補として挙がっていた。

ヴォレレンガは以前、リールとFCバーゼルからのオファーを拒否していたが、退団の可能性は織り込み済みだった。「9月に移籍期間が閉まる時点で、フィリップがまだヴォレレンガの選手でいるなら驚くだろう。同時に、これはフットボールであり、フィリップ本人もクラブも満足できなければならない」と、ヨンソンは以前に話していた。

この移籍には、トゥウェンテにとっては巨額の資金が動くことになる。ノルウェーの報道によれば、確定で550万ユーロ、ボーナスを含めると約640万ユーロに達するオファーが届いていたという。FCトゥウェンテも同程度の金額を支払う見通しだ。

これによりトルバルドセンは、会長ヨープ・ムンスターマン退任後の現代において、FCトゥウェンテ史上断トツの最高額補強となる。もっとも、それ以前にはトゥウェンテもさらに高額な補強を行っており、マルク・ヤンコは2010年に700万ユーロでエンスヘーデに加入し、ルク・カスタイニョスはその2年後に約600万ユーロを要した。

トルバルドセンは17歳でデビューを果たし、すでにヴォレレンガで50試合以上に出場している。昨季はリーグ戦21試合で5ゴール3アシストを記録した。また、ヴォレレンガにとってもこの売却はクラブレコードとなる見込みだ。

トルバルドセンは両ウイングに加え、シャドーストライカーとしてもプレー可能だ。FCトゥウェンテではダーン・ロツが右サイドで重要な役割を担っており、ユネス・タハ、テイラー・ブース、マルコ・プヤツァも同ポジションで起用できる。さらにトルバルドセンにとってこの移籍は、以前から望んでいた海外移籍という願いをかなえるものにもなる。