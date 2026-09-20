FCトゥウェンテが劇的な逆転劇でPSVに今季初黒星をつける

FCトゥウェンテが日曜日、PSV相手に大波乱を演じた。ジョン・ファン・デン・ブロム率いるチームはデ・フロルシュ・フェステで長時間にわたって1-2とビハインドを負っていたが、終盤にワウト・ウェフホルストとダウダ・ワイドマンのゴールで容赦なく決め切り、3-2で逆転勝利。これによりトゥウェンテは、フリーンデンロテライ・エールディビジでのPSVの今季初黒星をもたらした。

ファン・デン・ブロム監督は前節から1か所を変更し、マルコ・ピアツァではなくフィリップ・トルヴァルドセンを起用した。一方のPSVでは、スパルタ・ロッテルダム戦でハットトリックを記録したにもかかわらず、スフェン・マイナンスがベンチスタートとなったのが目を引いた。ペーター・ボス監督は最前線にリカルド・ペピを置き、両サイドにイバン・ペリシッチとルベン・ファン・ボメル、そしてその後方にフース・ティルを配置した。

PSVは早い時間帯に最初のチャンスを作ったが、8分に大きな痛手を負う。ペピが明確な理由もないまま倒れ込み、プレー続行不可能に。これにより、マイナンスが予定より早くピッチに入った。その後まもなく、トゥウェンテは良い流れを生かす。ユネス・タハの足元にボールがこぼれると、14分にホームチームを1-0へと導くシュートを決めた。

PSVは最初の15分でボールを多く保持していたものの、トゥウェンテのプレッシャーをかいくぐって前進するのに苦しんだ。それでもアイントホーフェン勢は、ティルの活躍によって数分間で試合を完全にひっくり返す。まずはマウロ・ジュニオールの見事なクロスを力強いヘディングで叩き込み、3分後にはポール・ワナーの好パスから再びネットを揺らした。これでPSVは29分時点で突如として1-2とリードした。

トゥウェンテはこの連続失点にも動じることなく、前半終了に向けて再び圧力を強めようとした。ソンドレ・オルジャセーテルはシュートコースを見つけたが狙いは高く外れ、ロビン・プレッパーも同点弾に迫った。PSVはしのぎ切り、最少リードでロッカールームへ引き上げた。

後半に入ってもテンポは高いままで、両チームにチャンスが生まれた。オルジャセーテルのシュートはわずかにクロスバーの上を越え、その後にはウェフホルストに好位置からシュートを放つ場面を演出したが、このストライカーは枠を捉えられなかった。一方でPSVも、ペリシッチのヘディングに対するラルス・ウネルシュタルの見事なセーブによって、リードを広げることを阻まれた。

ファン・デン・ブロム監督は終盤、より大きなリスクを取る決断を下し、チームを3バックでプレーさせた。この攻撃的な采配は79分に実を結ぶ。トゥウェンテは素早いコンビネーションでアイントホーフェンの守備を切り裂き、ウェフホルストがマテイ・コヴァルと1対1の場面で冷静に決めて2-2。オフサイドの可能性も当初は考えられたが、旗は正しく上がらなかった。

その4分後、PSVにとって事態はさらに悪化する。ワイドマンが自陣深い位置から圧巻の独走を開始し、そのままアイントホーフェンのゴールへ向かって突進。最後は自らフィニッシュまで持ち込み、3-2とした。トゥウェンテはこのリードを守り切り、劇的な逆転劇を完成させた。

この勝利でトゥウェンテは勝ち点3を積み上げ、リーグ4位に浮上。3位のPSVと勝ち点で並んだ。