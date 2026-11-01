FCトゥウェンテは日曜日、クラブ史上最大の勝利を収めた。ロッテルダムで歴史的な午後を迎えたトゥウェンテは、エクセルシオールに実に9-0（！）で大勝。ワウト・ヴェグホルストは前半のうちに、エールディビジで自身初のハットトリックを達成した（前半終了時点で0-5）。ソンドレ・オルヤセターも前半だけで4アシストを記録。後半にはその数を5に伸ばした。今世紀のエールディビジで、この日曜日までに1試合5アシストを達成した選手はいなかった。エールディビジの1試合で5アシストを記録したことがあるのは、1959年と1960年に達成したフェイエノールトのレジェンド、コーエン・ムーラインだけだ。

トゥウェンテが圧倒的な試合を演じられたのは、ネスト・フルーンの退場によるところもあった。エクセルシオールのFWは高く上げた足でロビン・プロッペルの肩に接触し、エルウィン・ブランク主審から一発退場を命じられた。

その7分後、トゥウェンテが先制する。オルヤセターが左サイドで対面の相手を抜き去り、ヴェグホルストへ正確なクロス。ヤン・プルフとの競り合いを難なく制したヴェグホルストが頭で押し込み、0-1とした。10人となったエクセルシオールは、トゥウェンテに対して反撃の糸口をつかめなかった。

開始から30分弱、トーマス・ファン・デン・ベルトのゴールがオフサイドで取り消された直後、アウェーのトゥウェンテはそれでも0-2とする。ロッツのパスを受けたヴェグホルストが、見事なヒールパスでユネス・タハへつなぐ。リターンパスを受けると、ワンタッチでオルヤセターへ。オルヤセターが走り込んだヴェグホルストへボールを送り、ヴェグホルストが鮮やかな攻撃をゴールで締めくくった。

さらに数分後、ヴェグホルストがハットトリックを完成させる。クロスを送ったのは、やはりオルヤセター。ヴェグホルストはベルカンプを思わせるトラップで収め、右足で迷いなくニアサイドへ決めた。次のトゥウェンテの歓喜を招いたのは、アイメン・スリティのボールロストだった。ファン・デン・ベルトがボールを奪い、鮮やかなループシュートでスタイン・ファン・ガッセルを破った。

苦境に立つエクセルシオールは、前半アディショナルタイムにも0-4とされる。オルヤセターがペナルティーエリア内へドリブルで入り、ロッツの左足へパス。シュートはきれいにファーサイドの隅へ吸い込まれた。後半もトゥウェンテの勢いは止まらず、途中出場のヨルディ・バウアが、もちろんオルヤセターからのクロスを押し込んだ。

不運なハンドによってトゥウェンテがPKを獲得すると、ヴェグホルストがスポットからファン・ガッセルにまったく反応を許さず決めた。その後、ヴェグホルストとオルヤセターはファン・デン・ブロム監督によってベンチに下げられた。エクセルシオールに再びハンドがあり、次のPKではラミズ・ゼルキがゴールを決めた。

試合終了10分前には0-9となった。ロッツがファン・デン・ベルトのパスをターンしながら受け、ファン・ガッセルを置き去りにして押し込む。駆けつけたファンは歓喜に沸いた。