FCトゥウェンテがエールディヴィジでSCカンブールに新たな屈辱を与える

FCトゥウェンテは日曜日、SCカンブールを赤子の手をひねるように一蹴した。レーワルデンではルード・ナイスタット、ヴァウト・ベグホルスト、マルコ・プヤツァ、ユネス・タハのゴールで1-4。これによりカンブールは、エールディビジでいまだ勝ち点なしとなっている。トゥウェンテは9位に浮上したが、なお1試合未消化だ。

ジョン・ファン・デン・ブロム率いるチームはキックオフから主導権を握り、ボール保持でも上回ったが、それがすぐに決定機の連続につながったわけではなかった。それでもナイスタットの0-1は、まったくの偶然というわけではなかった。DFは大きく持ち上がることを許され、ほとんど寄せられないまま、見事にボールをゴール上隅へ突き刺した。

カンブールにとっては、またしても痛手となった。リーグ開幕からの数週間で、エールディビジの厳しさを容赦なく思い知らされている。しかもそれだけでは終わらず、ベグホルストがあっという間に0-2とした。FWはジョエル・ドロメルのロングボールでカンブールのゴール前に抜け出し、足の外側で冷静に流し込んだ。

前半終了前にはラミズ・ゼルーキとダウダ・ヴァイドマンにも追加点のチャンスがあったが、最終的に試合を完全に決めたのは、後半開始2分で決めたプヤツァだった。

その前には、ソンドレ・オルヤサエテルの見事なアシストがあった。ウインガーは優雅に相手をかわし、周囲をしっかり見たうえで、ボールを完璧にファーへ供給。そこにいたプヤツァが仕上げて0-3とした。

こうしてカンブールは再び大敗を恐れる展開となり、GKタイス・ヤンセンが素晴らしい試合を見せたことが何よりの救いだった。それでも終盤には0-4。自陣での軽率なボールロストから、タハのゴールが生まれた。

それでも終了2分前、忠実なカンブールサポーターにとってはようやく歓声を上げる理由が生まれた。ラフィク・エル・アルグイウイのアシストから、イリェス・アマシュが1-4とした。ただ、その一撃でもカンブールにとって敗戦の痛みが大きく和らぐことはなかった。