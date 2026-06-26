FCドルドレヒトは金曜夜、ポール・ヌイテン氏が新監督に就任すると発表した。2027年半ばまで続く予定だったアヤックスとの契約は解除された。ドルドレヒトはその後まもなく、ヌイテン氏をディルク・カイト氏の後任として発表した。

ヌイテンはFCドルトレヒトと2年契約を結び、即座に「ケウケン・カンピオン・ディヴィジ」所属の同クラブを率いる。

ブラバント州出身の33歳ヌイテンは、フェネルバフチェへ移籍しイスマイル・カルタル監督の助手となったクイトの後任だ。

一時はゴー・アヘッド・イーグルスのアシスタントコーチ、リック・アジェイが後任になると思われたが、これは誤報だった。

金曜夜、アヤックスとヌイテンは合意で即座に契約を解除し、ドルトレヒトがヌイテン就任を発表した。

ヌイテンは「FCドルドレヒトでこの機会を得られたことを、心から嬉しく、また感謝している。このクラブは独自のアイデンティティを持ち、熱心なサポーターに支えられ、大きな野心を抱いている。この役職に伴う責任を痛感しており、選手やスタッフと共にその責任を果たしていくことを楽しみにしている」とクラブのプレスリリースで語った。

2024年にはアヤックスU-17監督として「デ・トゥーケスト」に赴任した。 その後U-19を率い、暫定監督フレッド・グリムの助手として1軍へ昇格。グリムがユース部門へ復帰すると、ヌイテンは「ヨング・アヤックス」の監督に就任した。そして今回、彼はゲルドップを離れ、ドルトレヒトでの新天地を選んだ。