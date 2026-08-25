チェルシーはイングランドで、長く注目の舞台から姿を消すことがほとんどないクラブだ。比較的静かな時期であっても、スタンフォード・ブリッジでは常に何かが起きているような存在感がある。公式戦をきっちり押さえたい人にとって実用面で重要になるのが放送事情だ。大会ごとに権利を持つ配信・放送事業者が異なるため、1つの契約ですべてをカバーできるわけではない。チェルシー戦に関係する放送局と、最終的にどこで試合を見逃さずに済むのかを、ここで分かりやすく整理する。

チェルシーFC、放送情報を一目でチェック：ブルーズの試合をライブでTV・配信するのは？



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チェルシーFCのプレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップ、カラバオカップ、コミュニティ・シールドをTV・ライブ配信で見る

ドイツでは、プレミアリーグの定番の視聴先は引き続きSkyだ。この有料テレビ局が全試合をライブ放送しており、単独中継とカンファレンス形式のいずれかで視聴できる。つまり、チェルシーの試合もすべて含まれている。従来のテレビ視聴ではない人向けには、Sky Go またはWOWでの配信でも見ることができる。

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2025/26シーズンから、Skyはイングランドの放映パッケージを大きく強化した。プレミアリーグだけでなく、カラバオカップもライブで放送される。要するに、チェルシーがリーグカップを戦う場合、その試合もすべてSkyで視聴できる。

ドイツにおけるFAカップとFAコミュニティ・シールドについては、DAZNが独占放映権を保有している。この配信サービスが試合をライブ配信しており、当然ながら、ブルーズがこの2大会のいずれかでピッチに立てば、チェルシーの試合もすべて視聴可能だ。

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チャンピオンズリーグの放映権は分割されている。チェルシーの試合の大半はDAZNでライブ視聴できる。加えて、Amazon Prime Videoが毎週火曜日に選ばれた注目の1試合を独占配信しており、日程次第ではチェルシー戦、あるいはイングランド勢が絡む一戦が含まれることもある。

2027/28からは、チャンピオンズリーグ中継をめぐる状況が大きく変わる。Paramount+が新たに参入し、今後は試合の大半を届けることになる。新たな権利配分の詳細はここで確認できる。はっきり言えば、2027/28以降に向けてはParamount+をしっかり押さえておくべきだ。

チェルシーがチャンピオンズリーグ決勝まで勝ち進んだ場合、決勝戦は通常通りフリーTVでも放送される。ドイツではZDF がその放送局となっており、決勝は番組編成の中でも明確な目玉として放送される。

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チェルシーFC、放送情報を一目でチェック：SPOXのライブテキスト速報

SPOX では、ブルーズの国内外の大会における一部試合をライブテキスト速報で伝えている。ライブテキスト速報は、毎回キックオフ直前にここで確認できる。

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