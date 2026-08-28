チェルシーはイングランドで、長く脚光を浴びない時期がほとんどないようなクラブだ。比較的静かな時期であっても、スタンフォード・ブリッジでは常に何かが起きている。公式戦をきっちり追いかけたい人にとって実務的に重要なのは、大会によって放映権を持つ配信・放送事業者が異なるという点だ。つまり、1つの契約ですべてをカバーできるわけではない。チェルシーの試合視聴に関係する放送局や、最終的に本当に1試合も見逃さないための情報を、ここで分かりやすく整理している。

チェルシーFCの放送情報を一覧でチェック：ブルーズの試合をライブでTV・配信するのは？



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チェルシーFCのプレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップ、カラバオカップ、コミュニティ・シールドをTV・配信でライブ視聴

ドイツでは、プレミアリーグ視聴の定番は引き続きSkyだ。Pay-TV局の同社は全試合をライブ放送しており、単独中継でもカンファレンス形式でも視聴できる。つまり、チェルシーの試合もすべて含まれている。従来型のテレビ視聴ではない人向けには、Sky Go またはWOW経由の配信でも見ることができる。

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2025/26シーズンから、Skyはイングランドのパッケージを大きく強化した。プレミアリーグだけでなく、カラバオカップもライブで放送される。要するに、チェルシーがリーグカップを戦う場合、その試合もすべてSkyで視聴できる。

FAカップとFAコミュニティ・シールドについては、ドイツではDAZNが独占放映権を持っている。同配信サービスは試合をライブで配信しており、当然ながらブルーズがこの2大会のいずれかでピッチに立つ際のチェルシー戦もすべて対象となる。

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チャンピオンズリーグの放映権は分かれている。チェルシーの試合の大半はDAZNでライブ視聴できる。加えて、Amazon Prime Videoは毎週火曜日に選ばれた1試合の注目カードを独占配信しており、日程次第ではチェルシー戦や、より広くイングランド勢が関わる試合が含まれることもある。

2027/28シーズンからは、チャンピオンズリーグの中継をめぐって大きな変化がある。Paramount+が新たに参入し、今後は試合の大半を届けることになる。新たな権利配分の詳細はここで確認できる。要するに、2027/28シーズン以降に向けてはParamount+をしっかりメモしておくべきだ。

チェルシーがチャンピオンズリーグ決勝まで勝ち進んだ場合、決勝戦は通常通りフリーTVでも放送される。ドイツではその放送局はZDF で、決勝は番組編成における明確な固定枠となっている。

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チェルシーFCの放送情報を一覧でチェック：SPOXのライブテキスト速報

SPOX は、ブルーズの国内外の大会における一部試合をライブテキスト速報で伝えている。ライブテキスト速報は毎回キックオフ直前にここで見つけることができる。

チェルシーFC放送情報：クラブの基本データ