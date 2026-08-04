チェルシーはイングランドでも、なかなか長く脚光を浴びない時期がないと感じられるクラブだ。比較的落ち着いた時期であっても、スタンフォード・ブリッジでは常に何かが起きている。公式戦をきっちり追いたい人にとって重要になるのが実務的な部分だ。大会ごとに放映権は異なる事業者が保有している。そのため、1つの契約ですべてをカバーできるわけではない。チェルシー戦に関係する放送局、そして最終的に1試合も見逃さないための視聴先を、ここで分かりやすく整理している。

チェルシーFC、放送情報を一覧でチェック：ブルーズの試合をライブでTV放送／配信するのは？



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チェルシーFCをプレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップ、カラバオカップ、コミュニティ・シールドでTV・ライブ配信視聴

ドイツでは、プレミアリーグの定番の視聴先は引き続きSkyだ。ペイテレビ局である同局は全試合をライブ放送しており、単独中継でもカンファレンス形式でも視聴できる。つまり、チェルシーの試合もすべて含まれている。従来型のテレビ視聴ではない人向けには、Sky Go またはWOWでの配信でも視聴可能だ。

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2025-26シーズンから、Skyはイングランドのパッケージを大幅に強化した。プレミアリーグだけでなく、カラバオカップもライブ放送される。要するに、チェルシーがリーグカップを戦う場合、その試合もすべてSkyで視聴できる。

FAカップとFAコミュニティ・シールドについて、ドイツではDAZNが独占放映権を持つ。配信サービスである同社は試合をライブ配信しており、もちろんチェルシーがこの2大会のいずれかでピッチに立てば、その試合もすべて視聴できる。

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チャンピオンズリーグでは、放映権は分割されている。チェルシーの試合の大半はDAZNでライブ視聴できる。これに加えて、Amazon Prime Videoが毎週火曜日に厳選された1試合のビッグマッチを独占配信しており、日程次第ではチェルシー戦や、より広くイングランド勢が絡む試合が対象になることもある。

2027-28シーズンからは、チャンピオンズリーグ中継に大きな変化がある。Paramount+が新たに参入し、今後は試合の大半を届けることになる。新たな権利配分に関する詳細はここで確認できる。つまり、2027-28シーズン以降に向けてはParamount+をしっかりメモしておくべきということだ。

チェルシーがチャンピオンズリーグ決勝まで勝ち進んだ場合、決勝戦は通常通りフリーTVでも放送される。ドイツではZDF がその放送局で、決勝は番組編成上の明確な目玉として放送される。

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チェルシーFC、放送情報を一覧でチェック：SPOXのライブテキスト速報

SPOX は、ブルーズの国内外の大会における一部の試合をライブテキストで速報する。ライブテキスト速報はいつもキックオフ直前にここで確認できる。

チェルシーFCの放送情報：クラブプロフィール