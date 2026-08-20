アヤックスのファンは、FCシオン戦の45分間を終えた時点でスティーブン・ベルフハイスに完全に愛想を尽かしている。アヤックスのウイングはインターネット上で激しい批判を浴びている。さらに、危険なカウンターの場面で自らシュートを選択したことで、ベテランはユリアン・ブラントからも叱責を受けた。

ベルフハイスは木曜夜、スイスで再び先発出場を果たした。アヤックスの右ウイングは前半だけで実に6本のシュートを放ったが、そのうち枠内に飛んだのは1本だけだった。

そのうちの1本は、AZ、FCトゥウェンテ、フェイエノールトなどでプレーした経験を持つこの元選手が、ブラントの方がより良い位置にいたにもかかわらず放ったものだった。ドイツ人MFは、自分がボールを受けたかったことをはっきりと示した。

インターネット上でのベルフハイスのプレーに対する反応は容赦ない。「ベルフハイスが去る日こそ、祝杯を挙げる日だ」と、ある人物は反応。「ベルフハイスはもう本当に無理だ。彼がやることは、失敗したクロスを上げて、前後半ごとに10回ボールを枠の外か上に飛ばすことだけだ……」と、別の人物は述べている。

「ベルフハイスは今すぐハーフタイム前に交代させるべきだ。ただのメッセージとしてでも。引退しろ」と、また別のアヤックスファンは投稿している。「ベルフハイスは30回シュートを打って、枠内は0回」といった声も見られる。