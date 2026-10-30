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FCコペンハーゲンとアディダスは、街の建築風景から深い着想を得た2026-27シーズンの革新的なサードユニフォームを正式に発表した。新デザインは、文化的多様性と地域の連帯を重視することで知られる、活気あふれるノアブロ地区の世界的に有名な都市公園、スーペルキーレンに敬意を表している。

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コペンハーゲンの文化を支える活力に敬意を込めて

アーティストでSUPERFLEXの共同創設者でもあるビョルンスティエルネ・クリスチャンセンは、サッカーのピッチにも取り入れられた名所について、その構想を説明した。「スーパーキーレンで目指したのは、ノアブロの文化的多様性と、コペンハーゲンを形づくるコミュニティーをたたえる公共空間をつくることだった」

「レッドスクエアは、異なる背景を持つ人々が集う日常的な待ち合わせ場所として設計された。今ではスーパーキーレンは、コペンハーゲンという都市を象徴する存在となり、公共空間が多様性を映し出し、コミュニティーの一体感を育む事例として国際的な注目を集めている」

このユニフォームは、先進的な建築の発想とトップレベルのスポーツパフォーマンスを融合させ、クラブが街に深く根差していることを示している。ノアブロの街路の色彩と個性を選手たちの試合用ユニフォームに取り入れることで、クラブは「Byens Hold」（街のチーム）としての立場を改めて打ち出している。地元の街並みとのつながりは、サッカー文化とデンマークの幅広いクリエーティブシーンを結びつけようとする、クラブの近年のブランド戦略で繰り返し掲げられてきたテーマだ。

一着ごとに異なるストーリー

アディダスは大胆な試みとして、製造するすべてのユニフォームに固有のディテールを施した。同じ柄のユニフォームを手にするサポーターは2人といない。

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FCコペンハーゲンのマーケティングディレクター、マッズ・フィヨルドサイデ・イェフセンは発表に際し、街が大切にする価値観とのつながりの重要性を強調した。「コペンハーゲンは私たちのホームだ。クラブとして、私たちもこの街を特別なものにしている文化の一部だ」

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「今季のサードユニフォームでは、一着一着が異なるデザインを通じて、首都を象徴する待ち合わせ場所の一つに敬意を表している。レッドスクエアは、コペンハーゲンの開放性と文化的多様性の象徴となった。クラブとして体現できることを誇りに思う価値観だ」

創造性を生かした長年のパートナーシップ

FCコペンハーゲンとアディダスの関係は、欧州サッカー界でも屈指の長さを誇る。1994年に始まり、2024年には契約が更新された。今回の新ユニフォームも、試合結果だけにとどまらない両者の歩みを示すものだ。北欧の創造的なエネルギーを取り入れたこのユニフォームは、デザインと都市文化における世界的な先進都市というコペンハーゲンの評判にふさわしい仕上がりとなっており、ユニフォーム収集家にとっても発売が待ち遠しい一着となっている。

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アディダス・ノルディックスの広報・ブランドコミュニケーション担当ディレクター、ヘンリク・ハルベリは、このプロジェクトならではの特徴を強調した。「デザイン、創造性、都市文化に関して、コペンハーゲンは世界でも特に刺激的な都市の一つだ。スーパーキーレンとレッドスクエアには、異なる人々、文化、影響が集まり、皆で共有するものを生み出すという、コペンハーゲンならではの特別な魅力が表れている」

「その精神が新ユニフォームの核にある。一着一着が異なり、街の人々の個性と街自体の特徴を映し出している。完成したのは、誰が見てもコペンハーゲンのものだと分かるデザインであり、世界のほかのどのクラブにも着られないユニフォームだ」

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コペンハーゲンの歴史を映すこの一着を手に入れたいファンは、もう長く待つ必要はない。ユニフォームはシーズン途中に発売される予定だ。FCコペンハーゲンの2026-27シーズンのサードユニフォームは、10月30日からクラブの公式ファンショップで購入できる。

一着ごとに異なるデザインと、ノアブロ地区との深い文化的なつながりから、地元住民とサッカーファッションの愛好家の双方に好評を博すことが期待される。クラブと街の絆をさらに強めることにもなりそうだ。