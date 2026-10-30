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FCコペンハーゲンとアディダスは、街の建築景観から強い着想を得た2026-27シーズンの革新的なサードユニフォームを正式に発表した。新デザインは、活気あふれるノアブロ地区に位置し、文化的多様性と地域の絆を大切にすることで知られる世界的に有名な都市公園、スーパーキーレンに敬意を表している。

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コペンハーゲンの文化を支える場所へのオマージュ

アーティストでSUPERFLEXの共同創設者であるビョルンスティエルネ・クリスチャンセンは、いまサッカーのピッチにも取り入れられたこの名所に込めた構想を説明した。「スーパーキーレンで私たちが目指したのは、ノアブロと、コペンハーゲンを形づくるコミュニティの文化的多様性をたたえる公共空間をつくることだった」

「レッド・スクエアは、異なる背景を持つ人々が集まる日常的な交流の場として設計された。いまやスーパーキーレンはコペンハーゲンの都市としてのアイデンティティを象徴する存在となり、公共空間が多様性を映し出し、コミュニティの一体感を育む事例として国際的な注目を集めている」

このユニフォームは、先進的な建築とトップレベルのスポーツに求められる機能性を融合させ、クラブが街に深く根差していることを示すものだ。ノアブロの街路の色彩と個性を試合用のユニフォームに取り入れることで、クラブは「Byens Hold（街のチーム）」としての立場を改めて強調している。地域の風景とのつながりは、サッカー文化とデンマークのより幅広いクリエイティブシーンを結びつけようとする、近年のクラブのブランディングに繰り返し見られるテーマだ。

一着ごとに異なるストーリー

アディダスは大胆な試みとして、製造するすべてのユニフォームにそれぞれ異なるディテールを施した。同じ柄のユニフォームを持つサポーターは二人といない。

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FCコペンハーゲンのマーケティングディレクター、マッズ・フィヨルサイド・イェフセンは、発表に際して街の価値観とのつながりの重要性を強調した。「コペンハーゲンは私たちのホームであり、クラブとして、この街を特別なものにしている文化の一部でもある」

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「今季のサードユニフォームでは、一着一着を唯一無二のものにするデザインを通じて、首都を象徴する交流の場の一つに敬意を表した。レッド・スクエアは、コペンハーゲンの開放性と文化的多様性の象徴となった。クラブとして誇りを持って体現する価値観だ」

創造性を備えた長年のパートナーシップ

FCコペンハーゲンとアディダスの関係は、欧州サッカー界でも特に長く続くものの一つだ。1994年に始まり、2024年には契約が更新された。今回の新ユニフォームは、スコアボードに刻まれる結果だけにとどまらない、両者の歩みを物語っている。北欧地域の創造的なエネルギーを取り入れたこのユニフォームは、デザインと都市文化の世界的な先進地というコペンハーゲンの評価にふさわしい仕上がりとなり、ユニフォームのコレクターにとっても待望の一着となっている。

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アディダス・ノルディックスのPR・ブランドコミュニケーション部門ディレクター、ヘンリク・ハルベリは、このプロジェクトの独自性を強調した。「デザイン、創造性、都市文化という点で、コペンハーゲンは世界で最も刺激的な都市の一つだ。スーパーキーレンとレッド・スクエアには、異なる人々や文化、影響が集まり、皆で共有するものを生み出すという、コペンハーゲンならではの特別な姿が表れている」

「その精神が新しいユニフォームの核にある。一着一着が異なり、街の個性と特徴を映し出している。完成したのは、ひと目でコペンハーゲンだと分かるデザインであり、世界のほかのどのクラブにも着ることのできないユニフォームだ」

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コペンハーゲンの歴史をまとったこの一着を手に入れたいファンは、もう長く待つ必要はない。ユニフォームはシーズン途中に発売される予定で、FCコペンハーゲンの2026/27シーズンのサードユニフォームは、10月30日からクラブの公式ファンショップで購入できる。

一着ごとに異なるという特徴と、ノアブロ地区との深い文化的な結びつきから、今回の発売は地元の人々とサッカーファッションの愛好家の双方に大いに支持され、クラブと街の絆をさらに強めると期待されている。