デンマークでトレフォイルにとって歴史的な瞬間

新たな2026-27シーズンのアウェイユニフォームは、スーペルリーガのこのクラブにとって単なる新デザイン以上の意味を持つ。クラブ史上初めて、公式戦で着用されるadidas Originalsのヘリテージピースとなるからだ。象徴的なトレフォイルロゴを採用することで、FCコペンハーゲンは、試合用キットにこのヘリテージブランディングの使用を認められた世界でも限られたクラブの一員となった。

パルケンのスタンドカルチャーから直接着想を得たこのシャツは、クラブを象徴する白、青、黒のカラーにレトロ調の襟を組み合わせている。さらに、象徴的なadidas Originalsのトレフォイルロゴを公式戦用ユニフォームに配したクラブ初の一着でもあり、adidas Originalsの視点を通じてフットボールの伝統と現代的なデザインを融合させている。

新コレクションのローンチに際し、F.C. Copenhagenのマーケティングディレクターを務めるマッズ・フィヨルドサイド・イェフセンは、クラブのアイデンティティーにおけるサポーターの重要性を強調した。イェフセンは次のように述べている。「パルケンでもアウェイでも、ファンはF.C. Copenhagenに関わるすべての人を結びつける雰囲気、帰属意識、そして共有された情熱を生み出してくれる。どこでプレーしようとも、ファンはクラブカラーを身にまとって集まり、街を歌うチャントを口ずさみ、チームの後ろで一つになる。

唯一無二のアウェイデーの儀式をたたえる

今回の最新リリースの着想は、「アウェイデー」の体験に深く根差している。これは、ほぼ完全に目的地と目的地の間の移動の中に存在するサブカルチャーだ。遠征するすべてのファンにとって、アウェイデーはほかの何とも違う。見慣れない通りがあり、聞こえてくる言葉はいつもと違い、スタジアムは地平線のどこかに姿を現す。それでも不思議なことに、そこはやはりホームのように感じられる。歌、旗、そして共有された儀式を通じて、F.C.

キット発表のために用意されたキャンペーンは、高品質なビジュアルとストーリーテリングを通して、この遊動的な精神を表現している。コペンハーゲンで撮影された付随のキャンペーンフィルムは、街の通りや駅から海外への旅路、そして再び家へ戻るまで、アウェイデーにおけるファンの儀式を追い、フットボールが彼らをどこへ連れて行こうともファン同士を結びつけるコミュニティーをたたえている。

adidas NordicsでPR＆ブランドコミュニケーションズ担当ディレクターを務めるヘンリク・ハルベルグは、このプロジェクトのクリエイティブ面について次のように説明した。「クラブとともに、フットボールの伝統に根差し、F.C. Copenhagenの遠征サポーターが持つ独自の文化に着想を得たユニフォームを作りたかった。あらゆるディテールに、クラブのアウェイデーを形作る伝統、情熱、そしてコミュニティー意識が反映されている。adidas Originalsのトレフォイルがその物語を完成させ、フットボールの伝統と、今日クラブを取り巻く文化を結びつけている。

クラブのレジェンドが登場する豪華キャンペーン

キットの発表がクラブの歴史に響くものとなるよう、このキャンペーンにはF.C. Copenhagenの選手、ファン、そしてダメ・エンドイエのようなクラブレジェンドが登場し、国際的に高く評価されるファッションフォトグラファーのラスムス・ウェン・カールセンが撮影を担当した。クラブの最も成功した時代と同義の名前であるエンドイエの存在は、昨日のスターたちと、これからトレフォイルをピッチに持ち込む現在の選手たちとを即座につなぐ役割を果たしている。

このキャンペーンはまた、クラブの歴史と、ファンが果たしてきた中心的な役割にも光を当てている。現代のF.C. Copenhagen設立の立役者の一人であるハラルド・ニールセンは、かつてこう簡潔に表現した。「あなたたちなくして、私たちはない」。この言葉は2026-27シーズンのアウェイキット全体の物語の背骨となっており、コペンハーゲンほどの地位を持つクラブであっても、その支えとなるサポートなしには成り立たないことを思い起こさせるものとなっている。

未来を築くために過去をたたえる

新アウェイキットとともに、その言葉は再び中心的な位置を占める。キャンペーンのメッセージであると同時に、忠誠心、情熱、そして数え切れない遠征の旅によって、今日のクラブを形作る助けとなってきたファンへの賛辞でもある。2026-27シーズンのキットは、単なる機能的なスポーツウェアではない。ユトランドの雨の中や地中海の夕べの暑さの中で立ち続けてきた人々にとっての記憶の器でもある。

FCコペンハーゲンが国内での支配と欧州での冒険に向けた新シーズンの準備を進める中、このキットはアウェイでの鎧となる。チームがヨーロッパの中心で戦おうと、スカンディナビア北端で戦おうと、ファンのアイデンティティーの一部を身にまとうことになるよう、このデザインは仕上げられている。サポーターにとって、自分たち特有のライフスタイルのために誂えたように感じられるキットを着られる機会は、めったにない報いだ。