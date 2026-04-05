FCヴォレンダム対フェイエノールトの試合を観戦していたファンが主役級の選手に激怒：「あいつを追い出せ！」

フェイエノールトは日曜日の午後、2位争いにおいて再び貴重な勝ち点を逃した。FCヴォレンダムとのアウェイ戦では、ロビン・ファン・ペルシー率いるチームは、チャンスが少なく、レベルも極めて低かった試合で、精彩を欠く0-0の引き分けに終わった。視聴者の間では、いくつかの物議を醸す判定で注目を集めた主審のアラード・リンドハウトについて特に話題になっている。

フェイエノールトのファンたちの不満は、自チームの期待外れのプレーだけでなく、主審のアラード・リンドハウト氏にも向けられている。特に後半には、苛立ちが明らかに高まっていた。

最も話題になったのは68分、ペナルティエリア内で上田綾瀬がスライディングで倒された場面だ。ボールは近くになく、PKの判定は疑問視されたが、リンドハウト主審はプレーを続行させ、VARのデニス・ヒグラーも介入しなかった。これは、以前にも同様の場面で判定が見逃されていたフェイエノールトにとって、信じがたい出来事だった。

スターリングへの激しいタックルも罰せられなかったが、その際マウナ・アメヴォルもボールに接触していた。フェイエノールトのロビン・ファン・ペルシー監督は、その直前に上田に対するファウルが認められなかったことへの抗議でイエローカードを受けていた。 こうした判定の積み重ねにより、ピッチ内外で怒りが高まり、フェイエノールトは審判から不利益な扱いを受けているという感覚が広がった。

ソーシャルメディア上では、主審に対する批判が噴出している。視聴者たちは「とんでもない審判」と口々に語り、フェイエノールトがPKを得るべきだったと彼らが考える複数の場面を指摘しており、VAR担当のヒグラーの役割についても強く批判されている。

「フェイエノールト自体のプレーも悲惨だが、あのリンドハウトはひどすぎる。明らかなPKが何度も見逃されている」とXでは声が上がっている。別のサポーターは「リンドハウトが見逃すならVARがいるはずだが、どうやらそれも機能していないようだ」と書き込んでいる。

FR12では、フェイエノールト自体のパフォーマンスに対する怒りの声も支配的だ。「ヴォレダム戦で83分間、シュートは2本だけ」という、状況を如実に物語るコメントが寄せられている。また、スタッフに対する厳しい批判も聞かれる。「この監督では、何も成果が出ないのは明らかだ」という声がある一方、別のファンは「1970年からサポーターだが、これを見るのは本当に辛い」と嘆いている。

Xでは別のユーザーがこう述べている。「リンドハウトには引退を迫るべきだ。これは本当に許せない。」