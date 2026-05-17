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FCヴォレンダム対テルスターの視聴方法：テレビ放送、オンラインライブ配信、キックオフ時間、両チームの最近の調子

フォレンダム 対 テルスター
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FCヴォレンダム対テルスターの試合視聴方法と最新チームニュースの一覧です。

Voetbalzoneが、この試合のテレビ放送とオンラインライブストリームの情報をまとめてお届けします。

FCヴォレンダム対テルスターの試合は、ESPNで放送。

FCヴォレンダム対テルスター戦はESPNで放送され、Ziggoで視聴できます。

海外滞在中でもVPNを使えばオランダに接続し、普段利用しているサービスで視聴できます。

ESPN via Ziggo

Ziggo経由のESPN

こちらから

NordVPNでどこでも視聴

海外では、普段使うストリーミングサービスで試合を見るためにVPNが必要なことがあります。NordVPNなどを使えば、安全に視聴できます。

チームニュース＆メンバー

フォレンダム vs テルスター 予想スタメン

4-2-3-1
フォレンダム crest
フォレンダム
VOL
フォーメーション
テルスター crest
テルスター
TEL
3-4-2-1
16R. Steur3マヴァウナ・アメーバー32ヤニック・レリエンダル20N. Verschuren5P. Ugwu77ビラル・ウルド・チク21ロベルト・ミューレン6アレックス・プラット29B. Pauwels8ギブソン・ヤー99アンソニー・デスコット1ロナルド・クーマン21デボン・コスワル6ダニー・バケル14N. Ogidi Nwankwo2イェフ・ハルデヴェルド27P. Brouwer28R. Oudsten11T. Noslin7S. Hetli4G. Offerhaus37S. van Duijn
テルスター crest
テルスター
TEL
4-2-3-1
フォレンダム

先発メンバー

テルスター

マネージャー

  • R. Kruys
  • A. Correia

負傷者および出場停止

FCヴォレンダムはJ・バクーナが負傷で欠場。ホームチームの予想先発は以下の通り：R・ステール、M・アメヴォル、Y・レリエンダル、N・フェルシューレン、P・ウグウ、B・オールド＝チク、ロバート・ミュレン、A・プラット、B・パウウェルス、G・ヤ、A・デスコット。

テルスターはC. ハテンブールが負傷で欠場。アウェーチームの予想先発は以下の通り：R. クーマン；D. コスワル、D. バッカー、N. オギディ・ヌワンクウォ、J. ハルデフェルト；P. ブラウワー、R. オウドステン、T. ノスリン；S. ヘトリ、G. オファーハウス、S. ファン・ドゥイン。 直前に変更があれば速やかに更新します。

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

最近の調子

FCヴォレンダムはエールディヴィジ直近5試合で1勝2分2敗と波がある。 直近のエクセルシオール戦は1-1の引き分け、その前はヘラクレスに0-2で勝利した。5試合で4得点5失点と、攻守ともに課題が残る。

テルスターは直近5試合で2勝1分2敗とやや好調だ。 直近の試合ではヘラクレスに3-0で圧勝し、スパルタ戦でも4-1で勝利した。攻撃力は高いが、FCユトレヒトには同じ4-1で敗れ、守備が不安定。合計10得点、8失点。

過去の対戦成績

両チームの直近対戦は2025年8月のエールディヴィジで、テルスターホームで2-2の引き分け。直近5試合ではヴォレンダムが2勝3分と優勢。 この5試合でテルスターは9得点、ヴォレンダムは13得点と、両者は得点を重ねる傾向がある。

順位

エールディヴィジではFCヴォレンダムが16位、テルスターが15位で、いずれも降格圏内にある。

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