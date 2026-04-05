FCヴォレンダム対フェイエノールト戦終了後、ヘンク・フェールマンは複雑な心境でカメラの前に立った。彼のチームは引き分け（0-0）で勝ち点1を獲得し、それによってPSVの優勝を後押しすることになったが、このストライカーはとりわけ自チームのプレーに対して批判的だった。友人であるジョーイ・フェールマンへの言及を交え、FCヴォレンダムのストライカーはインタビューの締めくくりに印象的な一言を残した。

このフォワードは、フェイエノールト戦でもっと結果を出すべきだったと考えている。「今日はゴールを決めるチャンスは十分にあった。ただ、後半はプレーが雑になりすぎて、そのせいで重要な局面でミスが多くなってしまった」とフェールマンは語る。「それは完全に我々の責任だ。」

「ボールを持った時のプレーが不十分だったし、ボールを持たない時の縦への動きも足りなかった。前線の選手たちは縦に動き、スペースを作るために泥臭い走りをする必要がある」と彼は説明する。「そこをもっとうまくやるべきだった」

フェールマンは、ヴォレダムの守備にはかなりの課題があったと考えている。「2、3回、100％の決定機を相手に与えてしまった。そこは改善しなければならない」と彼は語った。「その一方で、少なくとも1点は決めるだけのチャンスは十分に作り出していた。」

審判の判定については、フェールマンは批判的な姿勢を崩さなかったが、それを言い訳にはしたくなかった。「多くの場面が見逃されていたと思う。だが結局のところ、我々は自分たちのプレーを振り返り、もっと早くゴールを決めるべきだった」とこのストライカーは語った。

試合の分析の後、話題はPSVの優勝、そして彼の親友であるジョーイ・フェールマンに移った。これによりインタビューは和やかな雰囲気となり、ヴォレンダムの出身である彼は明らかに楽しんでいる様子だった。

「ええ、ジョーイは喜んでいるでしょうね」と、フェールマンは笑顔で話し始めた。「メッセージは来ると思いますよ。いや、それ以上かも」

「もしかしたらボーナスがあるかもしれないね。今日、僕たちが彼を少し助けたんだから。それは当然のことだと思うよ」とフェールマンは語った。