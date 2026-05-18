FCヴォレンダムはファンの不適切な行為に憤慨し、厳しい処分を下した

FCヴォレンダムは、日曜日のホームでのテルスター戦（1-2で敗戦）で起きた自チームサポーターの騒動に怒り、プレーオフを前に厳しい処分を発表した。

同局のXチャンネルによると、クラブは「ケウケン・カンピオン・プレーオフ」決勝（ティルブルフ開催）へのファン帯同を禁止。また、日曜の騒動を受け、ウィレムIIのファンも第2戦（ヴォレンダム開催）への入場が禁止された。

クラブは公式声明で「関係者は今回の出来事を強く非難する」と表明した。

試合後、ヴォレンダムのサポーターが警察と衝突し、テルスターのバスに近づこうとした。 その際、彼らは警察だけでなく地元住民にも敵対的に振る舞いました。この暴力行為は極めて痛ましく、深刻です」と理事会は遺憾の意を表しています。 特に、一般のサポーターや子ども、近隣住民が巻き添えになったことが大きな理由です。

「ただ家に帰りたい、車に乗りたい、あるいはスタジアム近くに住む人々が、サッカーとは無関係の騒動に巻き込まれた。無実の人々に対し、生命を脅かす深刻な事態が発生した。」

地元三者協議会は日曜のFCヴォレンダム対ウィレムII戦でアウェーサポーターの入場を禁止し、クラブも水曜のティルブルフ遠征へのファン同行を禁止した。

漁村のクラブは厳罰方針を示した。「FCヴォレンダムは、この非難すべき出来事を強く非難し、加害者を特定・処罰する。」

さらに、テルスターとの大一番を前に、ファンはすでに最悪の姿を見せていた。88分にPKを決めたロナルド・クーマン・ジュニアが語った。 「試合前に脅迫を受け、とても残念だ。私はここの人々に何もしていないし、ああいう態度を取られる理由もない。突然始まったことだ」と、後半終了間際に「クソ・クーマン」と罵られた同選手はデ・テレグラーフ紙に語った。

ウィレムIIに続き、FCフローニンゲンのファンも木曜日のクラース・スタディオンでのAjaxとの欧州カップ戦プレーオフに入場禁止となった。「北の誇り」と呼ばれる同クラブは「激怒」し、対応を検討している。

FCフローニンゲンは当局から、木曜日のアヤックス戦でサポーターの入場が禁止されたとの通告を受けた。 クラブは公式ウェブサイトで「月曜朝、木曜のヨーロッパカップ出場権をかけたアヤックス戦でファンがヴォレンダムへ遠征できないと知り、大きな驚きと失望を感じた」と発表した。