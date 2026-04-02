マンチェスター・シティvsリヴァプールはいつ？何時から？日程・放送予定｜FAカップ準々決勝

FAカップ準々決勝でマンチェスター・シティとリヴァプールが対戦。

日程や放送予定を紹介する。

マンチェスター・シティvsリヴァプールは何時から？

FAカップではベスト8が出揃い、準々決勝は4試合が行われる。

注目カードのマンチェスター・シティvsリヴァプールは日本時間4月4日20時45分に行われる。

開始日時 対戦カード 会場 4月4日(土)

午後8:45 マンチェスター・シティ vs リヴァプール エティハド・スタジアム

※すべて日本時間。

マンチェスター・シティvsリヴァプールのテレビ放送・ネット配信予定

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