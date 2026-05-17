FAカップ決勝敗退後、英国メディアはヨレル・ハトに批判的だ

ヨレル・ハトは土曜から日曜未明にかけて英国メディアから称賛を受けた。チェルシーのDFはFAカップ決勝でマンチェスター・シティに0-1で敗れたものの好パフォーマンスを示した。

前半30分、マンチェスター・シティはハーランドのゴールで先制したかに見えたが、アシストしたヌネスがオフサイドで取り消された。前半終了間際にはハーランドのシュートをサンチェスが好守で阻んだ。

後半もチェルシーは好機を作れなかった。試合終了15分前、セメニョがハーランドの低いクロスを後ろ足でゴールに流し込み0-1。

敗戦にもかかわらずハトは批判を免れ、スカイ・スポーツは6点を付けた。「守備で多くの仕事をこなし、前線へ上がりも良かった。ミスはほとんどなし」

GOALとFootball Londonも6点を付与し、「守備は堅実。序盤はセメニョに苦戦したが、徐々に安定」と評価した。

『ミラー』と地元紙『チェルシー・クロニクル』は7点をつけ、より好意的だった。

「彼はチェルシーで最も優れた選手の一人だった。今シーズン、本当に見事な成長を遂げた」と『チェルシー・クロニクル』は記した。

『ガーディアン』紙は、20歳のディフェンダーがペナルティエリア内でアブドゥコディル・フサノフに押された場面でPKを獲得できた可能性があると指摘。主審は認めず、同紙のみ5点と辛口だった。