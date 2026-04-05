FAカップでマンチェスター・シティに惨敗したリヴァプール、ヴァージル・ファン・ダイクが悔しさを噛みしめる

リヴァプールは土曜日のマンチェスター・シティ戦で大敗を喫し、FAカップの準決勝進出を逃した。これにより、アルネ・スロット監督率いるチームは、今シーズンはチャンピオンズリーグのみを争うこととなった。キャプテンのヴィルジル・ファン・ダイクは自らの責任を認め、謝罪した。

現在プレミアリーグ5位のリヴァプールは、前半終了時点で既に0-2とリードを許していたが、後半開始直後にペップ・グアルディオラ率いるチームがさらに2点を追加し、4-0と試合の行方を決定づけた。

ファン・ダイクは『ザ・タイムズ』に対し、チームのパフォーマンスに失望していると述べ、自らの過ちを認めた。「我々は自分たちや監督だけでなく、ファンをも裏切ってしまった」と、オランダ代表のディフェンダーは語り始めた。

「我々が後半に見せたプレーは、誰にとっても痛ましいものだったはずだ。そのことについて謝罪したい」と、このディフェンダーは続けた。さらに、今シーズンの不振が特に精神的に重くのしかかっていると明かした。「精神的には今、非常に辛い。全体的に見て、本当に厳しいシーズンだった」とファン・ダイクは語った。

リヴァプールは来週、チャンピオンズリーグで巻き返しを図らなければならない。しかし、連覇中の王者には困難な課題が待ち受けている。水曜日、リヴァプールはパリ・サンジェルマンとのアウェイ戦に臨む。

「昨日少し試合を見ていたが、厳しい戦いになるだろう。しかし、我々には責任がある。自分たちに対してだけでなく、何よりもファンに対してだ」とファン・ダイクは締めくくった。

それでも、オランダ代表のキャプテンは、監督に対しても自信を持っている。「もちろん監督には責任があるが、ピッチで結果を出さなければならないのは我々だ」と彼は語った。「実力は備わっている。私は幸運にも長年リヴァプールでプレーしてきたが、最も重要なのは常に団結だった。」

「もちろん、今は過渡期にあるので、再び団結を取り戻さなければならない」と彼は締めくくった。