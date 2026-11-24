共有 GOALをGoogleでフォロー

プレミアリーグの審判部門トップ、ハワード・ウェブ氏が、リヴァプール戦でレニー・ヨロを退場させた判定を支持した。FAがマンチェスター・ユナイテッドDFへのレッドカードによる処分を取り消してから、わずか数時間後のことだった。ウェブ氏は「大半の人は正しい判定だと考えるだろう」と発言。公開された審判団の音声では、VARがアレクサンデル・イサクは「おそらく」先にボールへ到達したと考えていたことが明らかになった。

広告

ウェブ氏、バロット主審の判定を支持

ウェブ氏は、日曜日にアンフィールドで0-4と敗れた一戦の開始8分、サム・バロット主審がヨロを退場させたのは正しかったと主張した。マンチェスター・ユナイテッドは 不当な退場処分として申し立てた異議が認められた にもかかわらずだ。ヨロはゴールへ抜け出したイサクを倒し、退場を命じられていた。

『Match Officials Mic'd Up』でウェブ氏はこう語った。「彼がラメンスより先にボールに追いつけたかどうかには、疑問が残ると思う。ただ、あの場面で主審はプレーを見て、追いつけると判断した。それがピッチ上で下された主審の判定だ」

「明白な誤りではない」

ウェブ氏は、VARはピッチ上の判定を明白な誤りとは判断しなかったと説明した。「明白な誤りとは言えないため、ピッチ上で下された決定的な判定が維持された」と述べた。

「イサクは素早くボールへ向かっていた。概して、大半の人は正しい判定だと考えるだろう。ラメンスが先に到達したかもしれないという見方もあるが、そこは議論の余地があると思う。少なくとも明白な誤りではない」

広告 広告

公開されたVAR音声から分かる審判団の判断

公開された音声からは、VARを担当したジョン・ブルックス氏が、イサクとGKセンネ・ラメンスのどちらが先にボールへ到達するかを検討していたことが分かった。ブルックス氏は「通常の速度で見ると、イサクは勢いを保っており、おそらくボールに追いつく。追いつけないという見方も明白な誤りとまでは言えない。だから、決定的な得点機会の阻止（DOGSO）は認められると思う」と話した。

Related Topics

VARのアシスタントを務めたポール・ハワード氏も同意した。一方、マウリシオ・ポチェッティーノ氏はこの判定に激怒。イサクのタッチが大きかったため、ボールは「彼のコントロール下になかった」と主張し、接触は「決してファウルではない」と訴えていた。

ヨロ、ブレントフォード戦に出場可能

異議申し立てが認められたことで、ヨロは土曜日にオールド・トラッフォードで行われるブレントフォードとのプレミアリーグの一戦に出場できる。FAの独立委員会は追って判断理由を文書で公表する。

広告

ただ、ウェブ氏の発言によって、今季屈指の物議を醸した判定をめぐる議論が収まるとは考えにくい。