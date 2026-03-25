F1第3戦日本グランプリ2026のテレビ放送・ネット配信予定は？視聴方法・中継スケジュールまとめ

2026年F1世界選手権第3戦・日本グランプリは、鈴鹿サーキットで開催されるシーズン序盤の重要な一戦だ。国内外から高い注目を集める中、日本でのテレビ放送やネット配信の視聴方法にも関心が集まっている。

本記事では、F1第3戦日本GPのテレビ放送/ネット配信予定について紹介する。

F1第3戦日本GPの開催日程と開始時間は？

2026年F1世界選手権の第3戦・日本グランプリは、3月27日(金)から3月29日(日)にかけて三重県・鈴鹿サーキットで実施される。シーズン序盤に位置するラウンドであり、各チームの仕上がりや勢力図を見極める上で重要な意味を持つ一戦だ。

3日間にわたる週末フォーマットとなっており、初日は2回のフリー走行が行われる。続く土曜日には最終調整となるフリー走行3回目と公式予選が実施され、決勝のスターティンググリッドが決定する流れとなる。

決勝は3月29日(日)14時にスタート予定。レースは53周、または最大120分で争われるフォーマットとなっており、日本時間での開催のため国内からもリアルタイムで観戦しやすいスケジュールとなっている。

3月27日(金) フリー走行1：11:30〜12:30

3月27日(金) フリー走行2：15:00〜16:00

3月28日(土) フリー走行3：11:30〜12:30

3月28日(土) 公式予選：15:00〜16:00

3月29日(日) 決勝レース：14:00〜

F1第3戦日本GPのテレビ放送・ネット配信情報は？

2026年F1第3戦・日本グランプリの視聴環境は、日本国内ではフジテレビが放送・配信権を一括で保有しており、CS放送とインターネット配信を中心に展開される。テレビはフジテレビNEXT、配信はFODが担い、週末の全セッションをライブで視聴できる体制が整っている。

視聴手段の軸となるのは、CS放送のフジテレビNEXT ライブ・プレミアムと、ネット配信のFOD F1プラン。フリー走行から予選、決勝までリアルタイムでカバーされるため、日本GPをフルで追いたい場合はこれらのサービス利用が前提となる。

また、FODでは実況音声の切り替えに対応しており、フジテレビNEXT版に加えてサッシャ氏・中野信治氏の解説を選択可能。さらに配信終了後は30日間の見逃し視聴にも対応している。

なお、地上波での生中継は実施されず、リアルタイム視聴はCSまたはネット配信に限定される。事前に視聴環境を整えておくことが重要となる。

日程 セッション 視聴 3月27日(金) フリー走行1 視聴はこちら 3月27日(金) フリー走行2 視聴はこちら 3月28日(土) フリー走行3 視聴はこちら 3月28日(土) 予選・前夜祭 視聴はこちら 3月29日(日) ドライバーズパレード 視聴はこちら 3月29日(日) 決勝 視聴はこちら

フジテレビNEXTsmartの登録方法

フジテレビNEXTsmartは、CS放送「フジテレビNEXTライブ・プレミアム」と同じ番組内容を、インターネット経由で視聴できる公式配信サービスだ。CSアンテナが不要なため、スマホ・PC・タブレットからF1を含む全コンテンツをライブ視聴できる点が特徴となっている。

テレビ環境が整っていない場合でも、安定したネット回線があれば自宅・外出先を問わず視聴が可能だ。

登録方法

フジテレビNEXTsmartの公式サイトにアクセス 「お申し込み」または「今すぐ登録」を選択 フジテレビIDでログイン、または新規登録 支払い方法を選択して登録完了

登録後は、PCやスマートフォン、タブレットからフジテレビNEXTと同内容のライブ配信を視聴できる。月額料金はフジテレビNEXTライブ・プレミアムと共通で、契約は自動更新となるため、解約のタイミングには注意が必要だ。