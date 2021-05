2021年のF1(Formula1)世界選手権、第5戦のモナコGPが5月20日(木)に開幕する。レースはモンテカルロ市街地コースで行われる。

今回は第5戦モナコGPのレース日程、テレビ放送予定、無料視聴方法を紹介していく。



2年ぶりに開催されるF1モナコGPは、フリー走行のFP1、2が5月20日(木)に開催。金曜のオフを挟んで22日(土)にFP3と公式予選を実施し、23日(日)に決勝が行われる。

モンテカルロ市街地コースでのレースは、上限こそ設けられているが、観客を動員して開催する。抜きにくいコースであることから、予選の結果が非常に重要となってくるモナコGP。注目の公式予選、決勝ともに日本時間の22時にスタートする。

各セッションの開始時間は以下の通り。

2021年F1第5戦のモナコGPはDAZN、フジテレビNEXT、フジテレビNEXTsmart(ネクスマ)で配信される。 このため、地上波での放送はない。

DAZNでは、お得な無料トライアルを実施しており、加入すればモナコGPはもちろん、DAZNが展開する多彩なF1コンテンツをすべて視聴することが可能。

また、F2とF3を独占配信するほか、Extreme EやポルシェスーパーカップもDAZNならすべて視聴することができる。

また、DAZNでは7日間の見逃し視聴とハイライト視聴が可能。リアルタイムでレースを視聴できない人にはオススメだ。

無料トライアルの登録は非常にカンタン。まずは下記の「DAZN公式サイト」へのリンクからアクセス。すると、1ヶ月無料のボタンがあるので、手順に従って進めば、およそ5分で登録が可能だ。

5月20日(木)18:30から行われたフリー走行1回目は、レッドブルのセルジオ・ペレスが1:12:487タイムでトップに立った。

2位にフェラーリのカルロス・サインツ、3位にはペレスのチームメイト、マックス・フェルスタッペンが入った。メルセデス勢は5・6番手となっている。モナコ初レースとなるアルファタウリの角田裕毅は9番手にランクイン。ニコラス・ラティフィ(ウィリアムズ)の41に次ぐ39ラップを刻んだ。

