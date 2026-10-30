F1第19戦メキシコGPのテレビ放送・ネット配信予定

2026シーズンのFormula1（F1）世界選手権第19戦のメキシコ・グランプリ（メキシコGP）が、日本時間10月31日(土)から11月2日(月)に開催される。
本記事では、F1メキシコGPのタイムスケジュールとテレビ放送予定を紹介する。
メキシコGP｜日程・スケジュール
日程(日本時間)
セッション
10月31日(土)3:30 - 4:30
フリー走行1
10月31日(土)7:00 - 8:00
フリー走行2
11月1日(日)2:30 - 3:30
フリー走行3
11月1日(日)6:00 - 7:00
予選
11月2日(月)5:00
決勝
メキシコGP｜テレビ放送・ネット配信予定
2026年シーズンのF1は、日本国内の視聴環境が大きく変わる。2026年から2030年までの5年間、F1の放送権および配信権はフジテレビが独占的に保有(独占オールライツ契約)する。
2026年以降は、全24戦のフリー走行から予選、スプリント、決勝までをCS放送『フジテレビNEXTライブ・プレミアム』、もしくはネット『フジテレビNEXTsmart』で放送・配信される。さらに、フジテレビの配信プラットフォーム『FOD F1TV』でもF1のライブ配信が実施。また、オンボード映像やチーム無線など多角的な視聴体験が可能になる。
その他、地上波『フジテレビ系列』が11年ぶりにF1放送を再開。年間5戦程度がダイジェスト形式で放送される見込みだ。
なお、ネット『DAZN』でのF1配信は、2025年シーズンで終了した。
視聴手段
サービス
CS放送
フジテレビNEXT ライブ・プレミアム
ネット配信
フジテレビNEXTsmart
動画配信
FOD F1TV
地上波
フジテレビ系列
フジテレビNEXTsmartの登録方法
『フジテレビNEXTsmart』は、CS放送「フジテレビNEXTライブ・プレミアム」の番組などをスマホ・タブレット・PCなどを用いてネット上で視聴できる公式配信サービスだ。CSアンテナが不要で、加入後すぐにF1を含む全コンテンツをライブ視聴できる点が特徴となっている。
また、スカパー！経由で『フジテレビNEXT』に加入した場合、スカパー！番組配信にて追加料金なしで『フジテレビNEXTsmart』の利用が可能。スカパー！経由で加入した場合、初月の視聴料が0円となる。(※初月解約不可。2カ月目～月額3,009円/税込)
登録方法
- スカパー！経由でフジテレビNEXTの加入ページへ
- 利用規約に同意し、「手続きページへ進む」
- 「フジテレビNEXT ライブ・プレミアム」を選択して「次のステップへ進む」
- ログイン・新規登録後に必要情報を入力すれば加入完了！
- 「スカパー！番組配信」から「フジテレビNEXTsmart」が視聴可能！
月額料金は『フジテレビNEXTライブ・プレミアム』と共通で、契約は自動更新となるため、解約のタイミングには注意が必要だ。